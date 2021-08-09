«Динамо» продолжает победную серию

В воскресенье ФК «Динамо-Барнаул» одержал победу в выездном матче против новотроицкой «Носты» – 2:0.

Фото: скрин с трансляции матча «Носта» — «Динамо»

Хозяева имели несколько хороших моментов, но не попадали в ворота, а в паре случаев капитан и голкипер динамовцев Богдан Карюкин был на высоте.

Свои голы динамовцы забили со стандартов. Сначала полузащитник Виктор Липин отлично подал с углового, и Максим Полковников забил головой в первом тайме. А затем во второй половине игры соперники сфолили в собственной штрафной на Владимире Завьялове. Пенальти уверенно реализовал опытный нападающий Антон Кобялко, пробив без шансов для голкипера в самую «девятку».

Ближайший матч «Динамо» проведёт в Барнауле уже в четверг, 12 августа. Это будет матч 1/64 финала Кубка России против «Тюмени», победитель выйдет в групповой раунд турнира и примет дома представителей ФНЛ-1 и Премьер-лиги. Обращаем внимание, что игра начнётся в 17:00 — из-за отсутствия освещения на стадионе руководство лиги потребовало изменить время начало матча (ранее он был запланирован на 18:30).