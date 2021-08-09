Дзюдоистка из Барнаула стала бронзовым призёром Кубка Европы

Соревнования прошли 7−8 августа в Оренбурге. Самое большое представительство получила сборная России — организаторы на европейских кубковых турнирах ограничений по заявке не имеют. Из 196 спортсменов 103 были россияне.

Дарья Храмойкина вторая справа. Фото: федерация дзюдо России.

Воспитанница барнаульской СШОР «Олимпия» (тренеры Олег Зайцев и Оксана Блинова) боролась в самой многочисленной весовой категории до 70 кг, которая собрала 12 спортсменок, и заняла третье место. Первенствовала представительница России Ксения Задворнова из Татарстана, второе место заняла Жанна Асипович из Беларуси, бронзовым призёром, как и Дарья Храмойкина, стала Андела Виолич из Хорватии.

Не так давно «Вечерний Барнаул» писал о спортивном пути Дарьи Храмойкиной и её последних успехах.