Какие подвохи в кассовых чеках самые частые

Как бороться с обманом при покупках в магазинах, где потребители массово закупаются.

фото: optimagp.ru

Самый частый подвох в кассовых чеках — это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре. Об этом со слов начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачева рассказывает «Российская газета».

Также распространены такие уловки, как включение в чек товара, который вы не брали, либо дважды посчитанный один и тот же товар, неправильная сдача или отсканированный неверный штрих-код. Чаще всего такие подвохи ждут покупателей в продовольственных магазинах и супермаркетах, где потребители массово закупаются, а в длинном чеке сложнее обнаружить лишние суммы или товары.

Если покупатель заметил несоответствие, то кассиры обычно ищут отговорки и заявляют, что не успели поменять ценники со старой стоимостью, что товар не входит в акцию, или она закончилась, или что система пробивает такую цену.

При обнаружении «ошибок» в кассовом чеке специалисты Роскачества советуют в первую очередь потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. В случае отказа — следует попросить вызвать администратора или директора магазина и сообщить им о проблеме. В этом случае необходимо ссылаться на Закон РФ «О защите прав потребителей» и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае устного отказа руководства магазина необходимо предъявить официальную претензию в письменной форме. Если не получится в добровольном порядке удовлетворить законное требование, то необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора. К заявлению нужно приложить ответ из магазина на жалобу, а также фотографию ценника и скан (копию) чека. Торговому предприятию в этом случае грозит штраф до 50 тысяч рублей. Так что многие торговые сети без вопросов возвращают разницу, но это если вы заметили подвох сразу на кассе. Поэтому, тренируйте память и следите за теми суммами, которые вам пробивают.