На Алтае обнаружили новый очаг обитания снежного барса

Исследования проводились на малоизученных и неизученных участках обитания ирбиса.

В рамках проекта по сохранению в России очага обитания снежного барса в Республике Алтай на Северо-Чуйском хребте установили около 30 камер автоматической регистрации. Благодаря им эксперты нашли новый очаг обитания редкого хищника.

«На фото и видеокадрах мониторингового участка зафиксировались как новые, так и знакомые особи. Среди них ранее неизвестная самка с двумя барсятами и ещё один новый снежный барс. Здесь же зарегистрировался доминантный самец Юнчи и самка по кличке № 4 с двумя котятами», — рассказали в пресс-службе Сайлюгемского национального парка.

Новый очаг обитания снежного барса состоит минимум из 6 особей. Отметим, что такая численность является весьма значительной, учитывая, что всего российская группировка насчитывает не более 70–90 особей, а в Республике Алтай обитает около 40 ирбисов. Регион является основной территорией обитания снежного барса в стране.