О чём замминистра науки и высшего образования РФ разговаривала с барнаульскими студентами

Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, посетила Барнаул, где пообщалась с активной молодежью по поводу предложений студентов о нововведениях в национальные проекты России.

Встреча с замминистра прошла в коворкинг-центре АлтГТУ.

Фото управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Говорит молодежь

Молодые активисты высказали свои мнения и предложения касательно развития нацпроектов. Напомним, Президент РФ в своем последнем Послании Федеральному Собранию поручил, чтобы в каждом национальном проекте были отражены меры поддержки молодежи. С 21 по 27 июня Федеральным агентством по делам молодежи был организован всероссийский сбор инициатив. Екатерина Четошникова, начальник регионального Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, рассказывает:

– Алтайский край активно включился в эту работу, и касаемо национального проекта «Здравоохранение» наши предложения были приняты федеральными коллегами, край представил их в онлайн-включении, приуроченном ко Дню молодежи. Это предложение для молодых врачей, которые начинают свой трудовой путь. Им важна поддержка старших коллег, давно работающих в тех больницах и поликлиниках, куда ребята приходят работать. Безусловно, наставничество есть и сейчас, но ребята считают, что необходимо систематизировать данную работу, и что труд наставников и кураторов обязательно должен быть оплачен. Пока у нас нет систематизированной формы поддержки. Данное предложение было принято, и сейчас идет большая работа федеральных органов власти на предмет того, как и в каком виде предложения молодежи будут учтены в нацпроектах.

Теперь по всей стране проходят встречи с молодежью с обсуждением самых волнующих вопросов. В рамках визита Елены Дружининой в Барнаул были затронуты темы науки, образования, трудоустройства студентов и выпускников.

Мотивация и поддержка

Ребята активно задавали вопросы, связанные с производственной практикой студентов, особенностями взаимодействия с работодателями, популяризацией научных знаний, трудоустройством выпускников, поддержкой студентов во всероссийских и международных бизнес-акселераторах.

Вопрос развития наставничества на производствах поднял Артём Сафонов, председатель Молодежного парламента Алтайского края.

– Мы считаем, что необходимо принять общефедеральную программу наставничества для стимулирования наставников, чтобы люди, которые передают свой опыт, были более заинтересованы в этой работе, – высказал Артём Сафонов точку зрения коллег по Молодежному парламенту. – Может быть, мотивацией будут не деньги: например, в наших кругах звучало предложение по налоговым льготам. Возможно, для наставников были бы актуальны льготы на транспортный налог.

Никита Федюнин, руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества, выдвинул предложение по доработке льгот студентам: чтобы скидки на междугородние автобусы и железнодорожный транспорт работали не только в учебное время, но и в каникулярное.

– Студенческая молодежь – это в первую очередь мобильные люди, и волонтерская деятельность в том числе подразумевает возможность активного передвижения, – объяснил свою позицию Никита Федюнин. – В Алтайском крае есть меры по льготному проезду для студентов в учебное время. Мы предлагаем распространить действие этих мер поддержки на весь период обучения, потому что летом студенты передвигаются по стране до мест практики, занимаются социально значимой деятельностью, и, конечно, важно, чтобы такая деятельность поощрялась.

– Я согласна, это очень хорошее предложение, – поддержала Елена Дружинина. – Во многих регионах такие льготы уже действуют, в Москве, например. Этот вопрос взят в проработку, им занимаются.

Работа идет

Среди других инициатив, которые беспокоят барнаульских студентов и уже находятся в реализации в федеральных органах власти, – сопровождение дипломных проектов. Студентам алтайских вузов хочется видеть перспективы своих курсовых и дипломных разработок: разовьются ли они в полноценные научные исследования или бизнес-проекты. Как подчеркивает Елена Дружинина, таким вопросом задались давно, и уже делаются определенные шаги. Так, по всей стране будут созданы стартап-студии, наподобие студенческого бизнес-инкубатора, уже существующего в Барнауле, где эксперты смогут помочь ребятам в доработке и коммерциализации их проектов. По словам Екатерины Четошниковой, также будет создан пул работодателей, которые готовы поддерживать дипломные проекты, чтобы они становились практикоориентированными научными разработками или бизнес-проектами.

– Большое внимание сегодня уделяется вопросам трудоустройства студентов и выпускников, – отмечает Елена Дружинина. – В прошлом году были запущены программы трудоустройства на научно-исследовательские позиции: государство финансировало университеты и научно-исследовательские институты, чтобы выпускники, которые хотят остаться в науке, могли попробовать и в течение года были трудоустроены. Эта программа будет продолжена в следующем году, потому что университеты изъявляют желание поучаствовать. Также существует программа по трудоустройству студентов на позиции наставников для проектных команд школьников. Отдельная программа по трудоустройству была запущена на позиции цифровых ассистентов в университетах.