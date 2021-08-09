От доски к автомату: факты о стиральной машине, которые важно знать каждому

Ровно 111 лет назад была запатентована первая в мире стиральная машина с электрическим приводом.

Фото: canva.com

На протяжении нескольких веков единственным доступным приспособлением для облегчения ручной стирки были ребристые доски. При этом требовалось немало усилий, чтобы достичь хоть какого-то результата.

9 августа 1910 года американский инженер Херли Альвой Дж. Фишер оформил патент на электрическую стиральную машину. Конечно, примитивные агрегаты существовали и раньше, но с ними могли справиться исключительно крепкие мужчины. Так, во времена золотой лихорадки появились платные прачечные, первая из которых начала работу в Калифорнии в 1851 году. Там использовались весьма громоздкие механические устройства. Тогда их функциональные способности впечатляли — они могли одновременно постирать аж 15 рубашек! При этом механизм заводился силой десяти запряжённых в него мулов.



Вообще, первый патент на стиральную машину получил американец Джеймс Кинг в 1851 году. Отдалённо его изобретение было похоже на современные машины с вращающимся барабаном. Правда, вращать его приходилось вручную.

Фото: boilervdom.ru

За последующие двадцать лет развития стиральных устройств только в США было запатентовано более 2000 различных изобретений. Так, например, была запатентована модель для мойки очков. А в Испании изобрели «стиральную машинку для домашних животных». Никакого живодёрства — это, по сути, обычная душевая кабинка, предназначенная для мытья домашних любимцев с минимальным стрессом для них.

Фото: canva.com

В наше время уже никого не удивляют компактные и высокотехнологичные стиральные машины с функцией подключения к интернету или программирования через смартфон. Странно слышать сегодня, когда люди загружают в стиральную машину бельё, нажимают на кнопку и через некоторое время достают чистую одежду, а при этом говорят «занимаюсь стиркой», да ещё и устать умудряются.

Однако стоит помнить, что и с этими верными электрическими помощниками нужно быть весьма аккуратными. «Вечерний Барнаул» приводит несколько актуальных фактов, которые будут интересны каждому владельцу стиральной машины.

1. Малый вес белья приводит к износу подшипников

Малое количество белья скомковывается в стиральной машине и приводит к разбалансировке. Это может испортить технику. К слову, вес белья, значительно превышающий допустимый, ещё более губителен для встроенных механизмов.

Фото: canva.com

2. Температура выше — стирка опаснее

Всем известно, что лучший способ избавиться от пятна — это стирка при высокой температуре. Однако вместе со сложным загрязнением при этом будет уничтожена и деликатная ткань. Стоит помнить, что в большинстве машин есть все необходимые программы, в которых электроника сама подстраивает степень нагрева, подачу порошка, режим полоскания и другие параметры.

Фото: canva.com

3. Для машинки губителен порошок для ручной стирки

Не попадайтесь на уловки маркетинга при покупке порошка для ручной стирки, на котором написано, что он подходит для машинки. Также стоит различать способы применения порошков для ручной стирки в машинке-«автомат» и порошков для автоматической стирки. В данном случае это не только рекламные штампы. В действительности существует колоссальная разница.

Порошок для ручной стирки даёт сильную пену. Она с лёгкостью проникает во все ёмкости машины и может вывести её из строя.

Фото: canva.com

4. Уксус и лимонная кислота вредны для стиральной машины

Регулярное применение уксуса и лимонной кислоты для чистки механизмов стиральной машинки приводит к быстрому износу резиновых уплотнителей. Также из-за этого ржавеют металлические элементы.

5. Детские стиральные порошки не лучше обычных

Вопреки расхожему мнению, состав детского стирального порошка отличается от обычного незначительно. Он всё равно вреден для маленьких детей. На упаковках производители печатают разную завлекающую информацию, но для малышей всё же самым лучшим очищающим средством остаётся простое детское мыло и ручная стирка. Если стираете одежду для ребёнка обычным средством, включайте дополнительное полоскание и как следует сушите бельё на сквозняках.

Фото: canva.com

6. Стиральный порошок «от накипи» — выдумка

Специализированный порошок для чистки стиральных машин воздействует на отложения магния и кальция, обезвреживая их негативное влияние. Но, к сожалению, скопившиеся соли он убрать не сможет. Ему нужна помощь средств помощнее.

7. При стирке можно экономить

Любая стиральная машинка потребляет много электроэнергии. Однако существуют способы сэкономить. Так, например, можно уменьшить температуру стирки, ведь нагрев воды потребляет огромное количество энергии. Стирка при 60° C обойдётся вдвое дешевле, чем при 90° C.