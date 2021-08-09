Отдельная сдача экзаменов и удалёнка: Минобрнауки России утвердило рекомендации для непривитых студентов

В ведомстве считают, что проводить раздельные экзамены и уходить на удалёнку невакцинированным целесообразно.
Также в Министерстве науки и высшего образования предложили требовать справки о вакцинации, перенесённой болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, а для иностранных студентов организовывать вакцинацию за счёт вуза.
Рекомендуется вести учёт студентов, которые прошли вакцинацию, планируют вакцинироваться или переболели в течение полугода.
Рекомендации утвердили 29 июля 2021 года. Отмечается, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом, сообщает информационное агентство ТАСС.