Отдельная сдача экзаменов и удалёнка: Минобрнауки России утвердило рекомендации для непривитых студентов

В ведомстве считают, что проводить раздельные экзамены и уходить на удалёнку невакцинированным целесообразно.

Фото: istockphoto

Также в Министерстве науки и высшего образования предложили требовать справки о вакцинации, перенесённой болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, а для иностранных студентов организовывать вакцинацию за счёт вуза.

Рекомендуется вести учёт студентов, которые прошли вакцинацию, планируют вакцинироваться или переболели в течение полугода.

Рекомендации утвердили 29 июля 2021 года. Отмечается, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом, сообщает информационное агентство ТАСС.