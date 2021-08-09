Подготовка к новому отопительному сезону продолжается в Барнауле

О ходе ремонта объектов отопления сообщили 9 августа 2021 года на совещании с городскими службами в администрации Барнаула.

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Главы Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского района рассказали о текущем и капитальном ремонте инженерного оборудования и строительных частей домов. Также чиновники отметили, что все работы ведутся в соответствии с графиками подготовки домов к отопительному периоду.

В Железнодорожном районе акты готовности от тепловой инспекции имеют уже 346 домов, 13 школ и 19 учреждений здравоохранения. В Ленинском районе такие же акты получили 274 дома, 15 учреждений здравоохранения и 58 образовательных и учебных учреждений. Октябрьский район на данный момент обладает 53 актами на образовательные учреждения и 19 актами на объекты здравоохранения.

По словам руководителей районных администраций, на особом контроле также находится восстановление благоустройства после проведения земляных работ, сообщает официальный сайт города.