Последний патрон: на Алтае судебные приставы изъяли в судах более 3,5 тысячи запрещённых предметов

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю, по итогам первого полугодия 2021 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов были выявлены и пресечены попытки проноса запрещённых предметов в здания судов, отделов и отделений судебных приставов.
В результате граждане с опасными предметами в помещения здания судов и отделений УФССП не были допущены. Среди запрещённых к проносу и изъятых предметов — электрошоковые устройства, огнестрельное, газовое и травматическое оружие, а также другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в судах и отделениях судебных приставов.
К примеру, жителю Барнаула, явившемуся в здание отделения судебных приставов, перед осмотром личных вещей было предложено выложить все имеющиеся запрещённые предметы. Мужчина заявил, что таких при себе не имеет. В ходе осмотра судебные приставы выявили запрещённый к проносу предмет — боевой патрон. Нарушитель был задержан и передан сотрудникам отдела полиции.