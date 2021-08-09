Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за непогоды

Завтра, 10 августа 2021 года, в регионе ожидаются гроза и шквалистый ветер.

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В Алтайском крае сутки 10 августа будут дожди, грозы, местами ливни, град, при грозах возможны порывы ветра до 20–24 м/с. Утром по востоку туман. Температура ночью составит +13…+18 градусов, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов. Пожароопасность 1-го, местами 2-3-го класса.

В Барнауле во вторник временами дождь, днём гроза. Ветер юго-восточный ночью 5–10 м/с, днём 7–12 м/с.

Барнаульцев просят быть осторожными и внимательными в условиях непогоды.