Стало известно, когда в Барнауле полностью благоустроят «Изумрудный»

Работы планируют завершить в 2024 году.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Накануне Вячеслав Франк проверил темпы строительства работ на территории барнаульского парка «Изумрудный». Он провёл выездное совещание, на котором рассказал о дальнейшем развитии общественной территории. На встрече присутствовали заместитель главы города Анатолий Воронков, депутат АКЗС Артём Шамков, глава Октябрьского района Юрий Асеев, представители подрядной организации и руководитель парка Владислав Вакаев.

По словам главы Барнаула, благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году на его восстановление из краевого и городского бюджетов выделили больше 90 млн рублей. Вскоре в парке появятся дополнительные пешеходные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, сцена. Глава города сказал, что благоустроить «Изумрудный» планируется к 2024 году.

Также Вячеслав Франк сообщил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство общественных пространств города за 3 года направили более полумиллиарда рублей. В 2021 году за счёт данной программы идёт благоустройство зелёной зоны от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского и Мизюлинской рощи. Там ведутся масштабные работы за 150 млн рублей.

В 2022 году хотят начать благоустройство парка «Юбилейный». Также благоустроят Набережную речного вокзала. Эти объекты победили в интернет-голосовании, в котором принимали участие барнаульцы.

Владислав Вакаев отметил, что работы в «Изумрудном» ведутся согласно графику и завершить этот этап благоустройства планируется уже к ноябрю. По его словам, по сравнению с 2020 годом существенно увеличился объём работ. На данный момент там реконструируют центральную аллею, расширяют сеть прогулочных дорожек внутри парка, что позволит разгрузить велопешеходную дорожку. Недалеко от центральной части построят сразу два детских городка, спортивные площадки, многофункциональную сцену. Также появится площадка для выгула собак.

Говоря о перспективах развития парка, Владислав Вакаев отметил, что в настоящее время разрабатывается проект по восстановлению пруда, работы планируют начать в 2022 году. Полностью благоустройство парка завершат к 2024 году.

Весомую поддержку развитию парка оказывают и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. В их числе — Артём Шамков, который курирует реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе.

В пресс-службе мэрии напомнили, что благоустройство парка проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула». Всего в городе планируется благоустроить 55 общественных территорий, из которых за счёт средств федерального, краевого и городского бюджета обновлено уже 11 зелёных зон.