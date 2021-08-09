Строительство растёт: Алтайкрайстат об итогах развития края за минувшее полугодие

Главное статистическое ведомство региона опубликовало доклад о социально-экономическом положении Алтайского края в первом полугодии 2021 года.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

По официальным данным, за 6 месяцев этого года промышленное производство в крае выросло на 103,2 процента, добыча полезных ископаемых сократилась до 80,8 процентов, обрабатывающие производства показали прирост на 102,7 процента. На 107,2 процента увеличилось обеспечение электрической энергией, газом и паром. Существенный рост (более чем на 22 процента) отмечается в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов. Заметно выросли оборот розничной торговли и объем платных услуг населению Алтайского края. Рекордный рост (почти в полтора раза – 145,3 процента) дало жилищное строительство. Причем, как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ, обеспечил существенное увеличение основных показателей строительный комплекс Барнаула, который является драйвером развития всей стройотрасли региона.

Вместе с тем в крае упали перевозки пассажиров автомобильным транспортом, некоторое снижение показателей – в сельском хозяйстве. Практически не выросла по сравнению с первым полугодием 2020 года среднемесячная начисленная зарплата одного работника в реальном исчислении (101,9 процента, майские данные). При этом крайстат зарегистрировал существенное (почти на четверть) снижение за год числа официально зарегистрированных в Алтайском крае безработных.