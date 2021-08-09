У алтайских железнодорожных станций появились аудиогиды

Пять новых аудиогидов об истории алтайских железнодорожных станций стали доступны для пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Они представляют собой аудиоспектакли об истории крупнейших железнодорожных станций Алтая — Тягуна, Усть-Тальменской, Алейской, Кулунды и Камня-на-Оби.

Аудиогиды могут прослушать пассажиры ускоренного пригородного поезда «Просторы Алтая», курсирующего по маршруту Барнаул — Рубцовск — Барнаул. В подвижном составе смонтирована современная информационная система, к которой пассажиры на любом посадочном месте смогут подключаться самостоятельно с помощью наушников. В ближайшее время своеобразные путеводители будут размещены в приложении izi.travel — площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.

Аудиодорожки наполнены интересными историческими фактами. В частности о том, как вырос город Камень-на-Оби, как на поезде в Рубцовск приезжал Иосиф Сталин, как в Тягуне хотели построить город Победа.

Пресс-служба ЗСЖД напоминает, что новые аудиогиды дополнили созданный в 2020 году проект «Вокруг Алтая за 60 минут. Увлекательное путешествие по железной дороге края». В рамках проекта уже вышли аудиогиды об истории станций Барнаул, Славгород, Алтайская, Заринская, Рубцовск и Бийск. Их прослушали более 168 тысяч человек.