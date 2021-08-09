В Алтайском крае мужчина погиб под колёсами грузового поезда

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Трагедия произошла в минувшие выходные в районе остановочного пункта Бешенцево.

Установлено, что 41-летний мужчина хотел перейти пути по настилу железнодорожного переезда и приблизился к проходящему грузовому поезду на недопустимое расстояние. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью, сообщили «Вечернему Барнаулу» в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: основной причиной травмирования на объектах железнодорожного транспорта остаётся нарушение правил поведения. Нахождение вблизи железнодорожных путей и их переход в неположенном месте может привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжёлому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса.

Кроме того, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан.