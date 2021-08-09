В Барнауле продлили отключение горячей воды

По данным СГК, 18 домов, две школы, больница и четыре административных здания ещё на сутки останутся без горячей воды.
По состоянию на 9 августа 2021 года в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду пока не дали зданиям, расположенным по адресам:
Около этих домов во время запуска ресурса обнаружили новые дефекты. Их устраняют восемь аварийных бригад Барнаула.
По вопросам отсутствия воды в других домах барнаульцы могут обратиться в управляющую организацию или в диспетческую СГК по телефону: 59-97-15.
Адреса, где горячая вода подаётся с задержкой, отмечены на карте: красным — нет воды, зелёным — есть.