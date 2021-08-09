В Барнауле продлили отключение горячей воды

09 августа 16:14 2021

По данным СГК, 18 домов, две школы, больница и четыре административных здания ещё на сутки останутся без горячей воды.

Фото: istockphoto

По состоянию на 9 августа 2021 года в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду пока не дали зданиям, расположенным по адресам:

  • Путиловская, 20 и 20г.
  • Горно-Алтайская, 7 и 20.
  • Строителей, 8а.
  • Ленина, 54, 54а, 54в, 147 и 132.
  • Димитрова, 62.
  • Комсомольский, 73.
  • Эмилии Алексеевой, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.
  • 10-я Западная, 3.
  • 40 лет Октября, 37.
  • Парижской коммуны, 46, 48 и 50.

Около этих домов во время запуска ресурса обнаружили новые дефекты. Их устраняют восемь аварийных бригад Барнаула.

По вопросам отсутствия воды в других домах барнаульцы могут обратиться в управляющую организацию или в диспетческую СГК по телефону: 59-97-15.

Адреса, где горячая вода подаётся с задержкой, отмечены на карте: красным — нет воды, зелёным — есть.