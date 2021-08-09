Жителям Барнаула напомнили, как правильно пользоваться газом в быту

Горожан призывают соблюдать правила пользования газом в быту:

Во время работы плиты следите за вентиляцией кухни, форточки на всё время горения газа должны быть приоткрыты, не закрывайте решётки вентиляционных каналов.

Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.

При внезапном затухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню.

При выявлении неисправностей отключите газ и вызовите мастера газового хозяйства.

Не проводите самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых плит.

При появлении запаха газа закройте все газовые краны на плите и перед ней, проветрите помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по номеру 04.

Баллоны с горючими газами запрещается хранить в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением одного баллона объёмом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

Напомним, 28 июля 2021 года в Барнауле в многоквартирном доме на ул. Молодежной, 37 произошёл хлопок бытового газа. В квартире повреждены балкон, межкомнатная и наружная стены, пострадали два человека. 29 июля в гараже, пристроенном к жилому дому № 79 на Садовой в посёлке Казённая Заимка, при попытке поджечь двухконфорочную плиту произошёл хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего пострадали два человека, информирует официальный сайт Барнаула.