Алтайские каноисты победили на Спартакиаде молодежи

С 3 по 6 августа в Краснодаре проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ V летней Спартакиады молодежи России.

Фото: федерация гребли Алтайского края.

Отлично проявили себя спортсмены СШОР имени Константина Костенко, завоевавшие пять медалей: золотую, три серебряных и бронзовую. Особенно отличилась каноистка София Штиль, трижды поднимавшаяся на пьедестал почета.

Сначала – вместе с подругой по сборной Алтайского края Анастасией Лухнёвой. Девушки завоевали серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Затем в каноэ-одиночке София также стала второй в финальном заезде (Анастасия показала восьмое время). А буквально через час наша двойка выиграла финальный заезд на дистанции 200 метров.

Успех девчонок поддержали и парни. Сначала Артём Пискун завоевал серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а в предпоследнем финале дня бронзовыми призерами Спартакиады стали Никита Абросимов, Никита Купальцев, Артём Пискун и Никита Кислоокий.

Перед этим в Энгельсе (Саратовская область) состоялись первенство России и всероссийские соревнования (юниоры и юниорки до 19 лет) по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной Алтайского края в соревнованиях участвовало девять спортсменов под руководством тренера Михаил Волкова. На этих соревнованиях у наших гребцов пять медалей. Анастасия Лухнева стала двукратной чемпионкой, выиграв две дистанции в каноэ-одиночке – 200 и 500 метров. Каноэ-четвёрка на дистанции 200 метров (Никита Кислоокий, Никита Купальцев, Сергей Кудышев, Никита Абросимов) заняла первое место и стала бронзовым призером на пятисотметровке, а дуэт каноистов Кислоокий – Купальцев) пришли к финишу третьими на пятикилометровой дистанции.