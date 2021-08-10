Алтайские полицейские и волонтёры нашли женщину, которая потерялась в лесу

Там он провела почти двое суток.

На связь 72-летняя жительница Троицкого района вышла в 17:00 6 августа 2021 года. Женщина позвонила родственникам.

Пенсионерку нашли в 7 километрах от села Боровлянка. Она рассказала, что пошла в лес за черникой, но сбилась с пути. Дорогу назад найти не смогла и оставалась в лесном массиве почти двое суток.

Потерявшуюся пенсионерку искали с помощью звуковых сигналов и мобильной связи, прочёсывая все лесные дороги и тропы, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После того как женщину нашли, её отвезли домой и накормили. От медицинской помощи она отказалась, сославшись на то, что чувствует себя хорошо.