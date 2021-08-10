Арбузом по голове: что грозит любителям бросать мусор из окон?

Пока одни озабочены проблемами экологии и сортируют мусор по разным пакетам, другие бросают его не только мимо урн, но и из окон.

Фото: supercoolpics.com

Высотные дома в новых районах Барнаула в последнее время превратились в тренировочный полигон для любителей метать предметы с высоты.

С начала лета на головы пешеходам сбрасывают то пакеты и бутылки с водой, то арбузы. Среди «даров небес» оказалась и керамическая кружка, которая не так давно повредила капот припаркованной возле дома машины. Яйца, которые летят из окон, уже просто никто не считает.

В понедельник, 9 августа, у дома 65 лет Победы, 45 мужчине чуть не прилетел на голову арбуз. Он упал буквально в нескольких шагах, рассказал в паблике «Барнаул 22» очевидец. Неделей раньше дети бросали полторашки с водой на тротуар у дома на ул. Ускова, 25. «Снаряды» чуть не попали по женщине с малышом в коляске. И хотя люди вызывают полицию, по горячим следам хулиганов не находят: высотные дома многоподъездные, свидетелей, которые могли бы подтвердить, что именно из окна этой квартиры был выброшен предмет, угрожающий жизни человека, как правило, нет. Видеокамеры, если они есть, фиксируют только падение, а не полёт.

Причём развлекаются так не только дети. Вполне взрослые граждане, которым лень идти до мусорного ведра, швыряют вниз окурки, яблочные огрызки, банки, бутылки и прочие бытовые отходы. Случается, что из окон выбрасывают целые пакеты с мусором, которые украшают потом придомовые территории, в ожидании, когда дворник их соберёт.

В УМВД советуют подобные случаи не игнорировать и обращаться в полицию — в ближайший отдел или к участковому. В зависимости от степени повреждений, которые причинил выброшенный из окна мусор, нарушитель может быть привлечён к административной или даже уголовной ответственности. Статья Уголовного кодекса, которую применят к нарушителю, будет зависеть от степени тяжести вреда, причинённого жизни и здоровью человека — от ст.116 УК РФ до ст. 105 УК РФ.

А родителям, чьи дети проводят каникулы в городе и сидят дома одни, ещё раз хочется напомнить, что отвечать за подобные развлечения, придётся им. Одно дело, когда результатом подобной «игры» будет испачканная одежда, и совсем другое — когда сброшенный с высоты предмет причинит тяжкий вред здоровью или повлечёт гибель человека.