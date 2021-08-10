Барнаулец хотел заработать на бирже, но его обманули

Мошенники развели его на 27 тысяч рублей.

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53-летний житель Барнаула в полиции рассказал, что в одной из соцсетей нашёл аккаунт, где предлагалось заработать на вложениях в криптовалюту. Его это заинтересовало, и он вступил в переписку с якобы куратором проекта. Месяц мужчина пополнял специальный счёт, который ему указали при общении.

Всего барнаулец перевёл 27 тысяч рублей. За указанный период прибыль он так ни разу и не получил. После очередного перевода мужчина оказался заблокирован пользователем, и связь прервалась. Потерпевший обратился в полицию, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, необходимо посоветоваться со специалистами, собрать информацию о данной фирме или бирже.