Барнаульский футболист установил рекорд чемпионатов страны

Александр Ерохин продолжает клепать голы за «Зенит».

Фото: ФК «Зенит»

В третьем туре Российской Премьер-лиги снова в центре внимания были «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы одержали третью победу подряд, на сей раз был бит «Краснодар». И вновь победный гол записал на свой счёт Александр Ерохин — для него это уже четвёртый мяч в трёх играх чемпионата кряду. Интересно, что в третьем туре подряд вместе с Ерохиным забивает его напарник по зенитовской атаке Сердар Азмун — и они стали первым в стране атакующим дуэтом, каждый представитель которого хотя бы однажды отличился в первом, втором и третьем турах чемпионата страны. До этого тандемы форвардов максимум отличались лишь в двух стартовых турах. Вратарь «Краснодара» Евгений Городов в матче с «Зенитом» остался в запасе.

А вот «Спартак» на старте продолжает буксовать — красно-белые дома неожиданно проиграли «Нижнему Новгороду» (1:2), нападающий Александр Соболев смог отметиться только жёлтой карточкой, хотя и был активен.

Первый гол в чемпионате пропустил Юрий Дюпин, но его это вряд ли серьёзно расстроило — «Рубин» дома победил «Ахмат» 2:1 и продолжил погоню за «Зенитом». «Уфа» Владислава Камилова дома разошлась миром с «Локомотивом» (1:1), барнаульский полузащитник традиционно был одним из самых заметных в своей команде, принял участие в нескольких атаках, заработал жёлтую карточку и был заменён на 70-й минуте.

«Химки» также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), и оба наших представителя в подмосковном клубе, вратарь Виталий Сычёв и защитник Кирилл Боженов, остались в запасе. Такая же участь постигла и защитника «Сочи» Игоря Юрганова в матче с «Уралом» (2:0).