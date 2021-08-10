Барнаульский зоопарк приглашает отметить Международный день льва

10 августа 2021 года во всём мире отмечают праздник царя зверей. Барнаульский зоопарк приглашает всех любителей грозных кошек на показательное кормление. Лев Алтай и львица Ая ждут вас!

Фото: барнаульский зоопарк

История праздника

Почему именно 10 августа отмечают этот праздник неизвестно. Первых львов начали содержать в неволе в 850 году до нашей эры в древней Ассирии (Ассирия — древняя семитский государство в северной Месопотамии во II – I тысячелетии до н. э.). Прирученные хищники из Северной Индии жили в доме Александра Македонского, который использовал их в основном для гладиаторских боев. На Дальнем Востоке львов обычно держали богачи и индийские принцы. В Европе же эти животные часто становились символом королевских семей.

В XVII веке представители этого вида появились в ведущих европейских зоопарках, крупнейший из которых находится в Лондоне. В XIX веке вместе с колониальной торговлей начала процветать и торговля дикими животными. В это время львы были обычным живым товаром на рынках и продавались по относительно низкой цене. Почему? Дело в том, что африканский континент поставлял огромное количество животных для продажи. К сожалению, многие из них погибали ещё во время транспортировки. Охотники за львами убивали животных, чтобы почувствовать себя настоящими героями, щеголяя на фоне мертвого зверя. Львов уничтожали, руководствуясь принципом «эти существа плохие, а эти — хорошие».

День льва и его значение

В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия для привлечения внимания людей к изящным, но сильным представителям дикой фауны, ведь именно сейчас они находятся в наибольшей опасности. Сегодня большая часть этих зверей живет на востоке и юге африканского континента, и, к сожалению, их количество уменьшается из года в год. По оценкам экспертов, популяция львов значительно сократилась за последние два десятилетия. Например, в 2005 году приблизительное количество львов варьировалось от 17 до 47 тысяч особей, тогда как в 1970 году их было более 100 тысяч. Основными причинами сокращения численности львов является изменение климата, болезни и бездумная деятельность человека.

Человек — главный соперник львов в борьбе за территорию. Дело в том, что мы забираем их исконные охотничьи угодья для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота, но взамен не можем предложить новых территорий. Конфликты между львами и людьми учащаются, и, как результат, львов становится всё меньше.

Некоторые группы львов считаются полностью географически изолированными. В результате таких пространственных ограничений происходит значительное сокращение генетического разнообразия. Это также одна из основных причин, почему всемирно известная организация Международный союз охраны природы приняла важное решение признать этих животных уязвимым видом. В то же время индийский (также называют азиатский лев. — Прим. ред.) подвид льва находится под угрозой исчезновения. На сегодняшний день современные методы сохранения азиатских и африканских львов предусматривают создание национальных парков и безопасных резерватов.

Фото: барнаульский зоопарк

Места безопасного обитания хищных кошек

Лев считается смертельно опасным животным, но сегодня получается так, что человек стал для зверя главным врагом. И если ничего не менять, то хищники в ближайшей перспективе рискуют очутиться в Красной книге.

Где точно можно почувствовать атмосферу праздника, так это в парках и заповедниках, где гордые животные проживают под косвенным присмотром человека. Наиболее известные из них:

• Заповедник Sabi Sand Game Reserve — ЮАР;

• Национальный заповедник Maasai Mara — Кения;

• Частный заповедник Timbavati — ЮАР;

• Заповедник Kariega — ЮАР;

• Национальный парк Hwange — Зимбабве;

• Заповедник Линьянти — Ботсвана.

Как отмечают

Во многих африканских странах вы можете посетить различные научные и концертные мероприятия по случаю Всемирного дня льва. Некоторые природные заповедники организуют совсем бесплатные туры. Например, в парке Малави туристы, как правило, имеют уникальную возможность наблюдать за львиными прайдами. В городе Ливингстон, в Замбии, проходит красочный Карнавал льва. В Ботсване проводят благотворительную кампанию.

Барнаульский зоопарк приглашает на показательное кормление львов. Это кстати, один из любимейших «аттракционов» посетителей зоопарка — смотрители раззадоривают хищников попытками забрать добычу, и африканские кошки рычат во всю мощь своих лёгких! 10 августа в 12:00 в зоопарке будут угощать львов вкусной курочкой.



Фото: барнаульский зоопарк

Интересные факты о львах

Есть много аргументов, подтверждающих неофициальное звание царя зверей. Лев не самый крупный представитель семейства кошек. Здесь он уступил тигру. Но этот зверь обладает мощным телом, широкой головой и четырьмя мускулистыми лапами.

В дикой природе лев вырастает до 2,5 м, а длина хвоста животного достигает одного метра.

Самцы крупнее самок в 1,5 раза.

Кроме того, гордость самцов — красивая и густая грива. Окраска этих животных варьируется от светло-жёлтого до тёмно-коричневого.

Лев вооружён когтями, длина которых может достигать почти 10 см.

В зоопарках по всей планете можно увидеть более 1500 африканских и 150 азиатских львов.

В неволе львы живут дольше, чем в дикой природе. По словам специалистов, они живут до 20 лет. Например, знаменитый лев Аполлон из зоопарка Гонолулу умер в 2007 году в возрасте 22 лет. К счастью, его две младшие сестры, которые родились в 1999 году, всё ещё живы.

Львы живут в больших группах, называемых прайдами. Хотя льва часто называют королем джунглей, он живет только в лугах и долинах, а не в джунглях.

Самки и их сёстры живут вместе всю жизнь, так же, как и их детеныши-самки. Самцы, достигая зрелости, образуют свои собственные прайды.

Рёв самца льва самый громкий из всех голосов больших кошек. Его можно услышать на расстоянии 8 километров. Кроме того, рёв помогает льву найти других представителей стаи, а также провозгласить свою территорию.





Фото: барнаульский зоопарк

Львы в мультфильмах

Львы очень часто становятся героями мультфильмов. Вот лишь небольшая подборка из любимых мультфильмов детства.

Самый милый лев из советских мультфильмов — в мультике «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (1974 год).

Фото: mult.ru

Звали львёнка Ррр-Мяу, и все запомнили его как любителя петь песню «Я на солнышке сижу, Я на солнышко гляжу» и кататься на черепахе. Примечательно, что многим из мультфильма запомнилась фраза: «Покатай меня, большая черепаха!», а между тем львёнок её не произносил!

Самый добрый лев — цирковой лев Бонифаций из мультфильма «Каникулы Бонифация» (1965 год).

Фото: mult.ru

Льва с чёрной гривой и в полосатом купальнике, который мечтал об отдыхе в Африке, а вместо этого ему пришлось развлекать африканских детишек, помнят все.

Самый агрессивный лев был в мультфильме «Кот в сапогах» (1968 год).

Фото: mult.ru

Ещё бы, ведь в него превращался не кто-нибудь, а людоед! Но это не помешало Коту с сапогах перехитрить злодея и завладеть для своего хозяина замком.

Мультфильм «Почему у льва большая грива» из мультипликационного журнала «Веселая карусель» (выпуск № 8) рассказывает, как лохматый лев пришёл к журавлю на стрижку и остался недоволен ей! Нестриженый лев в этом мультфильме очень смешной!

Фото: mult.ru

В мультипликационной истории «Подарок для самого слабого» лев приезжает в русский лес к зайцу, которого все обижают, и становится его защитником, ну и апельсинов привозит!

Очень брутальный лев-спортсмен появляется в мультфильме «Ну, погоди!» (выпуск № 8, 1974 год). Волк, думал, что это не настоящий лев, а маска, за которой скрывается заяц. Как же он ошибался! В мультсериале «Ну, погоди!» есть ещё львы. Но этот лев запомнился лучше всех.

Больше всего львов, конечно же, в диснеевском мультфильме «Король лев» (1994 г.) Главные герои — глава прайда лев Муфаса, его подлый брат Шрам и львёнок Симба. Симбе пришлось пройти сложный путь, прежде чем стать настоящим королём!

Кстати, львёнок из полнометражного фильма «Король лев» (2019 года) создан с такой достоверностью, что практически не отличается от настоящего!

Фото: kinopoisk.ru

Самый артистичный лев всех времён и народов — это, безусловно, лев Алекс из «Мадагаскара». Звезду Нью-йоркского зоопарка зоозащитники отправляют в дикую природу, чему он совершенно не рад, Алекс мечтает вернуться домой. Вся трилогия с потрясающими адаптированными к российским реалиям диалогами прекрасна.

Фото: kinopoisk.ru

Чего стоят фразы, которые лев Алекс говорит голосом Константина Хабенского:

«Здесь — дурная половина, где ты можешь скакать и брыкаться, как Сивка-бурка, и целыми днями вытворять всё, что тебе хочется, а это — хорошая половина, для тех, кто любит Нью-Йорк и хочет домой!»

«Это что-то типа: в лачуге живи, листком подтирайся?»

«Хмм… 30 чёрных и 29 белых, похоже, ты всё-таки чёрный в белую полоску!»

Фото: kinopoisk.ru

Кстати, в третьей части «Мадагаскара» появился ещё один один лев — морской, по имени Стефано. Как он горевал, когда ньюйоркцы покинули их цирк:

— Но как же я буду выступать без нашего Марти? Я не знаю, что делать!

Тигр Виталий:

— Стефано, ты вылетишь из этой пушки в одиночку.

— Но я хочу вылетать из пушки в одиночку с Марти! Я не хочу, как было раньше! Хочу, как было недавно. А так не будет, пока их нет рядом с нами, как бы это там ни было.

Фото: kinopoisk.ru

Не меньше и полнометражных фильмов про львов, в которых эти царственные животные предстают настоящими друзьями детей и взрослых. Однако реальные истории людей, которые жили бок о бок с хищниками, напоминают, что царь зверей не игрушка и не домашняя кошка и людям никогда не понять, что у них на уме! Главная задача человека — беречь этих животных, и Международный день льва напоминает об этом.