Дар Народного учителя: Раиса Коркина умела найти талант и привить желание учиться

В прошлый вторник в Барнауле простились с почетным гражданином Алтайского края, известным преподавателем химии нашей страны Раисой Коркиной. Даже в свои 82 года она продолжала заниматься с одаренными школьниками, готовила их к всероссийским олимпиадам и была неоднократно награждена их победами. Коллеги, воспитанники и их родители поделились, какой Раиса Андреевна останется в их памяти.

На химическом факультете МГУ воспитанников Раисы Коркиной называют надеждой химической науки.

Фото: Ярослав Махначёв

Разглядеть талант

– Раиса Коркина была строгим педагогом, требовала с учеников по гамбургскому счету, по этому поводу иногда обращались родители, но всегда уходили ни с чем – она спрашивала в рамках программы, – говорит Андрей Громов, директор гимназии № 22. – С одаренными детьми занималась отдельно в рамках воскресной химический школы, которая негласно открылась при нашей гимназии – на нее не было ни положений, ни документов, педагог просто встречалась с ребятами для дополнительных занятий. Сначала это были наши ученики, потом и из других школ. Притом не все талантливые – она готова была заниматься с любыми детьми, которые по-настоящему заинтересованы в том, что делают. Больше всего ценила желание трудиться.

У нее нет научных достижений, ведь Раиса Андреевна – обычный школьный учитель. Главное ее достижение в методике, которую она придумала, сформировала, выстрадала. Благодаря ей педагог могла разглядеть в ребенке, как правило, пятикласснике, будущий талант. Своих детей, тех, кто ходил в воскресную школу, она очень любила, защищала, честно скажу, иногда во вред им. А они беспрекословно ей подчинялись. Потом поступали в ведущие вузы страны и теперь трудятся на всех континентах планеты, наверное, кроме Африки и Антарктиды.

В последние годы и мы с ней сблизились, она стала как-то по-матерински ко мне относиться, давать советы. Просила беречь себя, ведь всего не переработаешь.

Раиса Коркина всю жизнь проработала учителем в барнаульской гимназии № 22, хотя звания и награды позволяли ей преподавать в престижных заведениях любой страны мира. Раиса Коркина – автор собственной методики преподавания, по версии благотворительного фонда «Династия» в 2015 году она вошла в число пяти лучших преподавателей химии России.

Как мама

Когда Валентина Филатова, учитель гимназии № 22, окончила девятый класс, ей нужны были дополнительные занятия по химии. Раиса Андреевна в то время была единственным сильным репетитором. Она посмотрела на нее и спросила:

– Куда?

– В мед.

– Зачем? Иди в педагогический.

– Да я с пятого класса мечтаю стать врачом!

– Не надо тебе это.

– Как она была права! – говорит теперь Валентина Филатова. – Медицина – точно не мое. Не понимаю, как разглядела… Она как вторая мама была. С первой любовью – к ней, с проблемами и радостями – тоже. Всегда поддержит, утешит, напоит, накормит. Ребятишками мы вообще у нее жили. В каждой комнате у нее обязательно стол, а где и два. За них рассаживала нас за задачи, потом собирала за общим, чтобы разобрать решения.

Она редко работала на большую аудиторию. Выбирала пять-семь сильных учеников, работала на них, уже они тянули за собой весь класс: сначала решат задачи, потом объяснят остальным. Так и в воскресной школе: старшие сидели рядом с младшими, помогали разобраться в теме.

У нее был дар заставить учиться. Я работаю в школе уже почти 20 лет, а этому не научилась. По характеру она взрывная, могла сказать что-то резкое, отругать и тут же поддержать. Но как педагог действительно была гениальной, таких больше нет. Это единственный экземпляр, который не повторить.

По принципам Коркиной

Марк Шнайдер, ученик Раисы Коркиной, призер Всероссийской олимпиады школьников по химии 2021 года, вспоминает:

– Впервые Раису Андреевну встретил в пятом классе на уроке природоведения. Тогда она показалась мне очень строгим учителем, я даже немного нервничал на ее уроках. Все изменилось в восьмом классе, когда я попал в воскресную химическую школу, начал ездить на тренировочные сборы и узнал ее как человека. Раиса Андреевна оказалась очень доброй, отзывчивой, инициативой, решительной и энергичной.

Своей энергией она заражала своих учеников, прививала им не только знания, но и такие качества, как трудолюбие, честность, тяга к новым знаниям и любовь к точным наукам. Она была родным человеком для всех своих учеников, мы могли делиться с ней своими проблемами, задавать любые вопросы, а она всегда давала советы и помогала.

Ученики Раисы Андреевны учатся в самых престижных вузах, занимаются научной деятельностью во благо страны и мира, следуя ее принципам. Своими успехами мы обязаны только Раисе Андреевне, она вложила частичку себя в каждого из нас, и мы бесконечно ей за это благодарны.

Высшая награда

Один из самых выдающихся воспитанников Раисы Коркиной – Кирилл Суховерков. С отличием окончив МГУ, поступил в аспирантуру в Университет Западной Австралии и 15 июля блестяще защитил диссертацию. Теперь он – доктор философии по биохимии. Работает в Центре Джона Инесса (независимый центр исследования и обучения в области растений и микробиологии) в Англии.

Юлия Суховеркова, мама Кирилла, рассказывает:

– Когда Кирилл начал выигрывать олимпиады, мы тестировали его у одного из профессоров Алтайского педуниверситета, чтобы понимать, в каком направлении стоит развиваться. Сказали, что нам надо либо на математику к Дмитрию Оскорбину, либо на химию к Раисе Коркиной. Поскольку сын хотел стать врачом, определились быстро и в шестом классе перевелись в гимназию № 22.

Она заботилась о детях, как о своих. Поддерживала, учила взаимовыручке и стрессоустойчивости. При этом жестко контролировала их учебу – они не должны были позорить ее имя плохими отметками по другим предметам. Она давала им не рыбку, а удочку, учила их трудиться.

Да, она человек колючий, с характером, но разве можно по-другому воспитать таких ребятишек? Кирилл вместе с несколькими другими семиклассниками выигрывали международные олимпиады, соревнуясь с 18-19-летними ребятами.

У нее для родителей было две коронных фразы, с которых мог начаться телефонный разговор. «Что он делает?!» (эту боялись больше всего) и «Гордись, мать, мы победили!». Вторую я слышала гораздо чаще.

Все-таки она была удивительным, неравнодушным, чистым и честным человеком, который по-настоящему любил детей. И они отвечали ей взаимностью – уже после окончания школы обязательно заходили к ней.

Когда Раисе Андреевне присвоили звание народного учителя России, ее спросили о мечте. Она сказала, что верит: кто-то из ее учеников обязательно станет нобелевским лауреатом. Для нее это высшая награда.