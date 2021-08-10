Какие заработки у блогеров в соцсетях

Мечта нынешних подростков — стать блогерами и зарабатывать на этом деньги — не находит понимания у родителей, а между тем доходы от рекламы в Сети растут как на дрожжах.

Фото: pexels.ru

Выручка YouTube от рекламы за первый квартал 2021 года выросла на 49%, выручка компании ByteDance, владельца TikTok, за 2020 год увеличилась на 111% и достигла 34 млрд долларов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Wall Street Journal. Facebook за первую половину 2021 года заработал 19 млрд долларов — в два раза больше, чем в прошлом году.

Вместе с ростом доходов соцсетей растут и доходы блогеров. По данным Forbes, в сумме состояния трёх наиболее богатых в России блогеров составляет более 8 млн долларов, или 586,5 млн рублей.

На чём зарабатывают блогеры

Блогеры получают вознаграждение от самой социальной сети за создание контента. В качестве примера можно привести недавний анонс Facebook, где компания объявила о том, что планирует инвестировать 1 млрд долларов в авторов контента. Или соцсеть может платить за количество просмотров, как это происходит на YouTube.

Кроме того, у блогеров есть доходы от рекламных контрактов, интеграций с брендами, с бартеров (когда блогер получает продукцию от бренда) и розыгрышей. Ещё блогеры получают деньги от систем размещения персонализированной рекламы (баннеры, ссылки, контекст, тизеры) и с «донатов» (пожертвований) пользователей.

В Instagram блогеры придумывают марафоны, тренинги, консультации, продают пресеты (это своего рода фильтр или файл с набором настроек) для фотографий. Продукт может быть любой — это зависит от тематики блога. К тому же из-за пандемии, когда весь мир перешёл в онлайн, многие блогеры адаптировали свои офлайн-услуги в онлайн.

Например, Fashion-блогеры продают онлайн-консультации по разбору гардероба, чаты стиля, организовывают лекции, тренинги. В YouTube возможно также несколько форматов размещений — это и интеграция продукта/услуги в тематику видео, устное упоминание бренда, прероллы (рекламная интеграция в начале видео), построллы (рекламная интеграция в конце видео) и самый дорогой — когда ролик полностью посвящен продукту или услуге.

Так, блогер-миллионник Софья Солдатова зарабатывает не только и не столько блогерством. Её Instagram (1 млн подписчиков) — отличная площадка для продвижения собственных продуктов: онлайн-программ по фитнесу @ss.fit, занятий в студиях Soul Unit и фитнес-товаров #Byssfit. Суммарно проекты приносят 2–3 млн рублей в месяц!

Фото: Instagram Софьи Солдатовой

Наиболее популярные способы заработка в Telegram — продажа подборок. Это могут быть косметические средства, реклама заведений общепита в том или ином городе, кроме того, почти все крупные блогеры продают персональные консультации.

Например, предприниматель Оксана Лаврентьева, владелица модного бренда ololol.brand, выпускающего женскую одежду и предметы силы, и салона красоты «Белый сад», продаёт свои коуч-консультации по цене 100 тысяч рублей за час, годовой абонемент — а это 10 личных и онлайн-встреч — за 1 млн рублей. Прямой эфир у Лаврентьевой стоит 500 тысяч рублей. И очередь стоит из желающих!

Фото: Instagram Оксаны Лаврентьевой

В соцсети «ВКонтакте» одним из ключевых инструментов монетизации является партнёрская программа. Результат зависит не только от охватов, а формируется по более гибкой формуле, учитывающей сразу несколько факторов. Так, администраторы могут увеличить свой доход, если будут регулярно предлагать подписчикам новый и при этом качественный контент, привлекать аудиторию с других ресурсов, а также если автор использует нативные инструменты, например загружает видео в плеер «ВКонтакте», а вместо ссылки на сторонний сайт оформляет текст в редакторе статей.

В «Одноклассниках» существует сервис платных подписок на эксклюзивный контент в группах. Авторы и предприниматели могут зарабатывать на уникальном и премиальном контенте в соцсети, доступном только пользователям с подпиской. Также администраторы групп могут зарабатывать с помощью сервиса пожертвований.

Топ-рейтинг блогеров России

1-е место — канал под названием LABELCOM с 5,51 млн подписчиков. На нём выходит шоу «Что было дальше». Главным ведущим является Нурлан Сабуров, который ранее выступал в различных стендап-шоу на телеканале ТНТ. За рекламой к каналу выстраиваются в очередь на месяцы вперёд. Одними из рекламодателей являются «Газпромнефть» и Samsung. За год заработок канала на рекламе оценили в 3 млн 555 тысяч долларов.

2-е место — Валентин Петухов и его канал Wylsacom. Валентин занимается обзорами различных новых гаджетов. Мужчина подписал большие контракты со Сбером и «Мегафоном», где запустили специальный тариф «Интернет Wylsacom Edition». За год на рекламе он заработал 3 млн 410 тысяч долларов.

Фото: youtubik.ru

3-е место — Александр Гудков. На его канале «Чикен Карри» с 2,62 млн подписчиков выходят различные юмористические шоу. Самое популярное из них — Comment Out с ведущим Владимиром Маркони, в котором опубликовано всего 57 видео. Шутки на грани фола приходятся по вкусу не всем рекламодателям, но среди них бренд ARIEL, банк Tinkoff , Райффайзенбанк и другие. Доход от рекламы у Гудкова превысил 1 млн 130 000 долларов. Гудков стал широко известен из-за участия в шоу на ТНТ Comedy Woman.

Фото: скриншот рекламного ролика

4-е место — Юрий Дудь. Когда в 2014 году Юрий Дудь, бывший главный редактор Sports.ru, запустил свой канал «вДудь«, он не думал, что станет главным интервьюером российского YouTube. На канале 8,17 млн подписчиков, а общее число просмотров превышает 1 126 879 940. Видеоблогер приглашает в шоу артистов, музыкантов, представителей шоу-бизнеса и политиков. Среди постоянных рекламодателей канала — автоконцерн Hyundai, сервисы Skyeng и Storytel. Доход от рекламы оценивается в 980 тысяч долларов.

Фото: youtubik.ru

В первую десятку также входят:

Антон Лапенко, снимающий сериалы, героями которых становятся выдуманные персонажи советского прошлого. На канале Лапенко 2,82 млн подписчиков, и он приносит доход от рекламы около 980 тысяч долларов в год.

Алексей Пивоваров. На канале «Редакция» журналист Алексей Пивоваров публикует видео на социально-политические темы. «Редакция» собрала более 1,62 млн подписчиков. Рекламируются на канале как крупные бренды, например, Тинькофф Банк, так и небольшие компании. Доход от рекламы за год составил около $920 000.

Дима Гордей. У канала автоблогера 5,49 млн подписчиков. Дмитрий публикует видео о популярных шоу «Тачку на прокачку» и «Автоприговор». Рекламируются на канале не только автомобильные компании, но и известные бренды, например SONY. Доход — 850 тысяч долларов.

Ксения Собчак. Шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube и проект «Осторожно: новости!», в которых она берёт интервью у известных людей и делает обзоры новостей, смотрят 1,78 млн подписчиков. На канале рекламируются крупные бренды, в том числе онлайн-кинотеатр Okko и книжный магазин «Литрес». Доход — 840 тысяч долларов.

Дима Масленников. Основная тематика канала Масленникова — сталкинг по заброшенным объектам, замкам и катакомбам. А также шоу «Проверка Лайфхаков», WTF и «101 дело». Это привело на канал 8,61 млн подписчиков. Реклама на канале принесла Дмитрию за год порядка 780 тысяч $ в год.

Константин Заруцкий. Константин ведёт канал AcademeG уже 10 лет и снимает обзоры автотехники, восстановление и «прокачку» старых и «убитых» авто, канал насчитывает 4,79 млн подписчиков. На AcademeG рекламируются разработчики мобильных игр и различные автосервисы, что принесло автору доход от рекламы около 660 тысяч долларов за год. Кроме того, YouTube-блогер зарабатывает в партнёрской программе YouTube. От контекстной рекламы Константин получает больше 1 млн долларов за год.