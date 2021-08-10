«Клюет!»: как в Барнауле прошёл чемпионат края по спортивному рыболовству

8 августа на барнаульском гребном канале прошел чемпионат Алтайского края по спортивному рыболовству в дисциплине «ловля поплавочной удочкой». И, судя по впечатлениям участников, соревнования в этом месте теперь будут регулярными.

Фото: Ярослав Махначёв.

Кого ловим…

Зимой на территории гребного канала соревнования по спортивному рыболовству проходили частенько. А вот для летних дисциплин его в этом году открыли впервые. Еще в июне состоялись соревнования Женской рыболовной лиги, но тогда все испортила погода, участников оказалось мало. Сейчас же собрались все, кто планировал.

– Вы сами понимаете, что за последнее время канал очень изменился, – рассказывает Денис Заварзин, курирующий в федерации рыболовного спорта Алтайского края поплавочное направление. – Облагородили не только тот берег, на котором расположена школа и пирсы, но и противоположный, появились удобные подъездные пути.

Рыбалка спорт хоть и не самый прихотливый, но определенные условия для него нужны. Например, в том же поплавке участнику нужно метров тринадцать свободного пространства – а на канале теперь ни кустов, ни зарослей, маши удочкой – не хочу. А уж по «водным условиям» канал и вовсе идеален.

– Он сообщается с Обью, поэтому тут есть весь видовой состав, что и в реке: плотва, лещ, окунь, судак, щука, уклейка, – говорит главный секретарь соревнований Андрей Зейгерман.

Фото: Ярослав Махначёв.

В основном участники вылавливали плотву, уклейку, лещей да окуньков средним весом граммов по 150 каждая особь. Посчастливилось ли выловить кому-то щуку, не знаю, но лично видел одного карася граммов на 500, который сразу вывел рыболова на лидирующие позиции. Кстати, не переживайте – вся пойманная рыба в момент соревнований находится в воде в садке, а после взвешивания отпускается на волю, то бишь в водоем.

– К поплавку непосвященные относятся несерьезно, – говорит Денис Заварзин.- Да, поплавочную удочку, думаю, держали все, с этого обычно начинается первая рыбалка. Но и как спортивная дисциплина поплавок достаточно популярная и непростая.

…как…

Соревнования по спортивному рыболовству на первый взгляд кажутся скучными. Например, наши старты проходили в два тура каждый длительностью три часа. То есть три часа участник сидит на берегу да вытаскивает удочки из воды – это если коротко описать суть. За всем этим наблюдают судьи. Что тут судить, казалось бы?



– Смотрим, чтобы у участника была только одна снасть в воде – на берегу-то сколько угодно, но единомоментно используется только одна. Следим, чтобы спортсмены не мешали друг другу, контролируем время, – пояснил Андрей Зейгерман и как дунул в фанатскую дуделку, обозначив тем самым, что до конца тура осталось 5 минут.

– Ты чего, я аж проснулся, – улыбнулся один из участников.

Фото: Ярослав Махначёв.

На самом деле, дремать на берегу некогда – если, конечно, рассчитываешь победить. Как говорят спортсмены-рыболовы, самое главное на соревнованиях – понять, как себя ведет рыба в этот день, подобрать снасти, прикормку. В общем, выбрать тактику и ее придерживаться. А на гребном канале это оказалось сделать ой как непросто. Здесь оказался непредсказуемый рельеф дна – не то что на противоположных краях канала разный, от метр к метру отличался. Сидит участник – у него глубина хорошая, а через два метра сосед – и у него вообще глубины нет. А от этого зависит поведение рыбы, и, соответственно, поведение рыболова. Руслану Маткаримову в первом туре не повезло – по жеребьевке досталось место глубиной по колено. Пробовал-пробовал разные снасти, да толком ничего и не наловил.

– Мелочь подходит, облизывает приманку – и все. Покрупнее рыба уже на глубине. Во втором туре вряд ли исправлю ситуацию, но все равно будет интересно, – рассказывает Руслан.

…на что…

Участники перед стартом по жребию определяют сначала одну из трех зон, в которой будут ловить, а потом конкретное место. Там уже оборудуют под себя все условия – ставят специальный стул, точнее, даже не стул, а трон. Рядом подставки для удочек, садок, прикормки, которые готовятся заранее. Евгений Лимарев из Новосибирска перед вторым туром в огромном ведре тщательно перемешивает прикормку шуруповертом с насадкой от строительного миксера.

– Это все покупные готовые смехи. На первый тур подготовил четыре кг, четко хватило. Конечно, бывает, что добавляем что-то в зависимости от обстановки на водоеме – молотую коноплю, лен, ароматизаторы. Рыба ведь и на запах идет. Причем его тоже подбираем в зависимости от температуры воды – сегодня работает сладкий кондитерский запах типа ванили, – рассказывает Евгений.

А еще большую роль играет инвентарь. У каждого – по три-четыре удочки. Зачем так много?

– Вот смотрите, у меня две четырехметровые удочки, – на одной поплавок 1,5 грамма, на другой – 2,5. В зависимости от того, что мне нужно, чтобы быстрее тонула или медленнее, использую. У многих есть штекерные удилища до 13 метров для ловли на большой глубине. Конечно, можно все переставлять, но сколько ж на это время уйдет, – объясняет Аксана Буржинская.

Да, женщины ловили наравне с мужчинами, и многие – не хуже. Аксана так она вообще рыболов со стажем, одна из лидеров женской рыболовной лиги.

– Мне, конечно, с женщинами легче, так как я почти всю жизнь соревновалась с мужчинами. А вообще рыбе все равно, кто ее ловит, – улыбается Аксана.

Фото: Ярослав Махначёв.

А еще рыбе все равно, сколько рыболову лет, поэтому и дети были участниками соревнований. Обычно до официальных взрослых стартов допускают с 16 лет, но тут сделали исключение. 14-летний Степан Худиев на берегу ведет себя как взрослый, рассудительно. В любительской рыбалке он с шести лет, в спортивной – с 12.

– Конечно, взрослым проще, у них опыт больше. Да и сил. У меня вот нет штекерного удилища, много сил надо, чтобы им грамотно пользоваться, – объясняет он.

Удивительно, но в семье рыбаков, кроме него, нет. Родители к увлечению относятся с пониманием, дают деньги на инвентарь. А чтобы было проще, Степан на лето сам устроился в рыболовный магазин, зарабатывать на удочку мечты.

…и чем?

У рубцовчанина Геннадия Хочинова оказался один из самых дорогих наборов удочек на турнире общей стоимостью более ста тысяч рублей. К соревнованиям Геннадий, кандидат в мастера спорта, уже давно подходит профессионально. Вот и по результатам первого тура он стал лидером – наловил более 4 кг рыбы.

Фото: Ярослав Махначёв.

– Со стороны кажется, что у нас тут такой курортный досуг. Но спортсмен – будь он хоть рыболов, хоть боксер, хоть легкоатлет, должен грамотно разложить силы по дистанции, понять, где ускориться, где выждать. А инвентарь – он необязательно должен быть дорогим. Просто если много участвуешь в соревнованиях, то какой-нибудь «шваброй» каждую минут выуживать уклейку нереально, очень быстро забьются мышцы, нагрузка на спину и ноги тут большая. Поэтому инвентарь должен быть в первую очередь качественным. Но так уж сейчас получается, что все качественное – дорого, – объясняет Геннадий.

В рыболовном спорте Геннадий уже семь лет. Рыбачит-то еще дольше, но в какой-то момент надоело удить просто так.

– Мы вроде бы не голодаем, большое количество рыбы не нужно, – рассказывает он. – Вот и пошел в спорт. Кстати, все, что используют любители – инвентарь, прикормку, приемы, пошло именно из спортивной рыбалки.

Кстати, рубцовчане приехали на берег канала еще вечером в пятницу. Жили в палатках, тренировались.

– Тренировок всегда не хватает. Рыба это своеобразный организм. Сегодня ведет себя так, завтра иначе. И главное – подстроиться, в этом вся сложность, – заверяет он.