Обновление запустили во «ВКонтакте»

Однако такая функция уже давно есть в Facebook.

Реакции к публикациям пока появились не у всех пользователей. Согласно информации LIVE во «ВКонтакте» они запускаются у пользователей постепенно, вскоре появятся у всех.

Тогда все пользователи могут поставить помимо уже привычного «Нравится» реакции «Смешно», «Ого!» (удивление), «Восторг», «Печаль», а также «Ярость».

Известно, что тем, у кого уже есть данное обновление, пока доступны две реакции: «Нравится» и одна из новых реакций — может выпасть любая.

«Чтобы иметь возможность воспользоваться другими реакциями, нужно, чтобы вам их поставили на любую вашу публикацию — даже если это запись в администрируемом сообществе, которую вы опубликовали», — сообщили в источнике новостей во «ВКонтакте».

Новая функция доступна на всех платформах. В мобильном приложении нужно лишь зажать кнопку лайка и выбрать нужную реакцию. В веб-версии достаточно навести курсор на кнопку лайка.

Новые реакции не влияют на ранжирование публикаций в умной ленте. Система воспринимает любую реакцию как обычный лайк.

Отметим, что в социальной сети Facebook набор реакций ввели ещё в 2016 году.