Передвижники приехали: мобильная выставка открылась на вокзале возле Заринска

Сайт Западно-Сибирской железной дороги анонсировал открытие мобильной экспозиции, представляющей отечественное изобразительное искусство XX века.

Фото: business-gazeta.ru

Передвижная фотовыставка открылась на железнодорожном вокзале Заринска. В рамках экспозиции Государственного художественного музея Алтайского края представлены копии картин советских художников: Петра Кончаловского, Павла Кузнецова, Юрия Пименова, Григория Шегаля, Альфреда Аберлинга и многих других.

Они напечатаны по технологии жиклe, которая позволяет получать эксклюзивные цифровые художественные репродукции, полностью воссоздавая живописное произведение на натуральном холсте с мельчайшими нюансами цвета и светотени, передавая характер и фактуру мазка. Репродуцированные произведения оформлены в багет, что даёт максимально достоверное представление о подлинниках.

Познакомиться с выставкой все желающие смогут до 26 сентября.

Пресс-служба ЗСЖД сообщает, что западно-сибирские железнодорожники уже несколько лет успешно сотрудничают с учреждениями культуры Алтайского края в рамках проведения различных культурно-просветительских мероприятий. Использование пассажирской железнодорожной инфраструктуры позволяет значительно расширить охват населения и даёт возможность жителям отдалённых от краевого центра районов и городов знакомиться с новостями культурной жизни Алтая.