Рассказываем о планах Алтайского театра драмы на сотый сезон

В своем сотом по счету сезоне Алтайский краевой театр драмы представит зрителям шесть премьер, лабораторию современной драматургии и юбилейное торжество.

В новом сезоне спектакль “Трильби” станет полноценной постановкой.

Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы

Юбилейный сезон откроется раньше, чем обычно, 3 сентября, премьерой «Непрощенная» режиссера Евгения Гомоного (Москва), известного барнаульскому зрителю по постановке «Театральный роман». Этот спектакль задумывался театром к 75-летию Победы, но работу над ним из-за пандемии пришлось прервать. В главной роли – Екатерина Боярова, кроме того, в спектакле заняты Эдуард Тимошенко и Антон Кирков.

В сентябре театр станет участником конкурсной программы IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, где представит спектакль Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле…» по прозе Шукшина. Продолжатся обменные гастроли с театрами, отмечающими 100-летие в 2021 году, в рамках которых 21-26 сентября Алтайская драма примет на своей сцене ровесников из Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, а сама отправится с четырьмя спектаклями на гастроли в Липецк.

13-19 сентября зрители смогут в очередной раз познакомиться с новой драматургией и режиссурой на творческой лаборатории современной драмы под руководством лауреата премии им. Станиславского, кавалера французского Ордена искусств и литературы, эксперта фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска» Олега Лоевского. Эскиз-победитель будет принят для постановки. Кстати, в афише нового сезона запланировано еще несколько спектаклей, которые получат полноценное воплощение из эскизов, рожденных в рамках творческих лабораторий прошлого сезона. Одна из постановок – «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшинова)» – пьеса Ивана Антонова, вошедшая в десятку лучших драматических произведений 2018 года по версии конкурса «Кульминация». Ее поставит участник лаборатории, режиссер Кирилл Вытоптов, чьи спектакли с успехом идут в столичных театрах. Кроме того, ожидается премьера таких выросших из лабораторий спектаклей, как «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева (режиссер Дмитрий Огородников) и «Трильби» – драма Григория Ге в ультрасовременном прочтении Галины Зальцман.

К новому сезону труппа театра пополнилась новыми артистами – выпускниками АГИК. В ее состав влились Иван Молодов, Михаил Кузнецов, Роман Перфилов и Константин Толочкин.

Главным событием сезона обещает стать юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра, который пройдет в его день рождения 27 ноября. Кстати, этой дате будет посвящена масштабная выставка, которая будет работать всю осень у фонтана перед зданием театра. Состоять она будет из 20 информационных плоскостей, представляющих спектакли репертуара сквозь призму работ театральных художников – вместе с фотографиями сцен из спектакля будут представлены эскизы декораций и костюмов.

Появится в театральном репертуаре и новая детская сказка по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» (режиссер Максим Астафьев), а в конце сезона Алтайская драма намерена возобновить традицию проведения «Парада премьер», прерванную из-за пандемии.