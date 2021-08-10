«Турина гора» приглашает барнаульцев на новую выставку

Член Союза художников России Валерий Тебеков привёз в краевую столицу свои живописные и графические работы. Это уже третья персональная выставка автора, которая проходит в галерее.

Валерий Тебеков много времени проводит в театре и там порой в перерывах создаёт свои картины.

Фото: Светлана Молоканова

Валерий Тебеков в 2014 году получил звание заслуженного художника России. Сейчас Валерий Герасимович живёт в Горно-Алтайске, где работает главным художником Национального драматического театра имени П.В. Кучияк.

— Выставка для нас долгожданная, — говорит куратор арт-галереи «Турина гора» Екатерина Левина. — Последняя его персональная экспозиция проходила около пяти лет назад. Название «Дар Алтая» мы дали сами, отсмотрев работы художника. Он творит на стыке трёх культур – алтайской, русской и европейской. А также отдаёт честь нашим землякам, например, здесь представлены портреты Михаила Евдокимова, Василия Шукшина и Григория Чорос-Гуркина. Ведь главный дар земли — это люди, на ней рождённые. Каждый сантиметр картин наполнен чистой энергией, и, несмотря на обилие линий и чёрточек, отсутствует перегруженность. Композиция чёткая, ясная, в ней нет суеты.

Всего на выставке представлено десять живописных и порядка тридцати графических работ. Они очень насыщенны по цвету и сюжету, и, как уверяет сам автор, в каждую он всегда вкладывает особый смысл или реальную историю. Например, возьмём портрет «Тихие острова В.М. Шукшина на реке Катуни», на нём мы видим нашего знаменитого земляка в лодке.

На графические работы Валерия Тебекова вдохновляют, казалось бы, несовместимые вещи, а именно наскальные алтайские рисунки, театр и космос. Все это можно найти практически в каждом произведении художника. Так, к примеру, тела героев картин покрыты различными узорами, которые по стилистике соответствуют тем, что выбивали наши предки на камнях сотни лет назад, и которые сейчас находятся под охраной ЮНЕСКО. Они создают фактуру графики, и, как поясняет сам автор, он таким образом связывает своё творчество с древностью. Кстати, в подобной технике работал Пабло Пикассо, только он брал за основу традиционное африканское искусство, например, писал портреты в стиле национальных масок. Многие сюжеты алтайского художника также отсылают к древности — камлание шаманов, охота и различные ритуалы, в которые свято верили наши предки.

Работы Валерия Тебекова.

Фото: Светлана Молоканова

— В театре я работаю с историческим материалом, с разными эпохами, — рассказывает Валерий Тебеков. — Сегодня готовим спектакль по Мольеру, а завтра уже ставим современного местного драматурга. Когда читаешь пьесу, то за каждой строчкой прячется образ, который может полностью изменить характер постановки или же стать частью моих работ.

Владимир Москвитин, директор галереи: «В творения Валерия Герасимовича можно погружаться и погружаться, ими невозможно насмотреться. При каждом взгляде на одну и ту же картину всегда можно отметить для себя что-то новое, найти смысл жить и творить. Здесь буквально с каждой работы можно писать сценку или целую пьесу, в них помещён целый театральный мир».

Некоторые сюжеты посетители выставки могут увидеть в двух видах — в графике и живописи, среди таких «Алтайский Икар». Художник объясняет это тем, что если тушью найдено прекрасное решение, то и масло впоследствии ляжет так, как надо. Сама работа символизирует размышления о юности, времени, когда мечтаешь о самых невероятных высоких целях и летишь к ним на ещё не окрепших крыльях. Не знаешь — долетишь или рухнешь вниз.

Екатерина Левина говорит, что практически во всех картинах Валерия Тебекова наблюдается диалогичность. В одних случаях это внутренний диалог с самим собой, или же наоборот, с окружающей средой. В других —.между двумя или более людьми, как, к примеру, «Зеркало времени, трубки художников В.В. Ван Гога и Г.И. Чорос-Гуркина». Автор изобразил вместе двух великих людей, которые никогда в жизни не встречались. Ван Гог — в ярких, контрастных цветах, что отражает его принадлежность к постимпрессионизму. А наш земляк — в серых тонах, как представитель советской эпохи и академического рисунка.

Кстати, вместе с Валерием Герасимовичем в выставочном зале свои работы представляют туриногорские керамисты, которые вдохновились творчеством художника и создали специальную серию панно, ваз и статуэток.