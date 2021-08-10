В алтайских школах хотят сделать спортивные классы

Предложение внесла руководитель образовательного центра для одарённых детей «Сириус» и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва. По её мнению, спортивная подготовка будет способствовать участию детей в соревнованиях без сокращения количества естественно-научных и гуманитарных дисциплин.

При этом с 2022 года родители смогут оформить налоговый вычет за оплату занятий детей в спортивных секциях. Новый закон, и вступивший в силу 1 августа 2021 года, предоставляет возможность вернуть 13% от расходов на спорт на сумму до 120 тысяч рублей за год.

По данным на начало этого года, в регионе физкультурой и спортом регулярно занимаются 48,6% населения. Этот показатель в рамках нацпроекта «Демография» должен вырасти к 2024 году до 56,5%, сообщил официальный сайт Алтайского края.