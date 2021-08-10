В Барнауле продолжают работать над запуском горячей воды после гидравлики

Пока без горячего водоснабжения остаются жители 18 многоквартирных домов. Большая часть из них будет запущена сегодня. Четыре дома — на улице Парижской коммуны и Эмилии Алексеевой — 11 августа 2021 года.

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На данный момент аварийные бригады СГК работают над запуском потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 после гидравлики.

В пресс-службе компании также отметили, что специалисты зафиксировали падение параметров горячей воды в домах контура Барнаульской ТЭЦ-2, вблизи замены тепловых сетей. Сейчас ведётся плановая перекладка двух участков тепловых сетей — на улице Петра Сухова и на проспекте Ленина. На время проведения работ 89 многоквартирных домов, расположенных в зоне перекладки, подключены к горячему водоснабжению от контура Барнаульской ТЭЦ-3. Временное решение вызвало снижение параметров подачи ресурса.

Привычную схему подачи горячей воды от ТЭЦ-2 возобновят 17 августа.