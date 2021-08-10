В Лесном работают над улучшением водоснабжения

В барнаульском посёлке около 700 домовладений, в котором живут около 2 тысяч человек. Местных жителей снабжают водой от артезианского водозабора по улице Закатной, 28. Его и разводящие сети обслуживает барнаульский водоканал по договорам аренды. Известно, что артезианский водозабор работает на полную мощность. Однако в диспетчерскую службу всё же поступают жалобы на низкое давление воды, но в период полива приусадебных участков.





Фото: Администрация Барнаула

Для нормализации водоснабжения в жилых домах водоканал в июне 2021 года ввёл второй водопровод от артезианского водозабора, расположенного по улице Закатной, 28, до разводящих сетей поселка Лесной. Чтобы вода была соответствующего качества, компания регулярно промывает водонапорную башню, прокачивает артезианские скважины и промывает разводящие сети посёлков.

На сегодняшний день подрядная организация монтирует резервуары чистой воды по адресу: п. Лесной, 11. Завершить работы планируется через два года. На это из бюджета города выделили 61 млн рублей.

«Чтобы запитать эти резервуары, мощности действующей скважины недостаточно. Барнаульский водоканал ведет капитальный ремонт не действующей сейчас скважины, чтобы увеличить объем поступающей воды. Предприятие выделило на эти работы 5,5 млн рублей. Также администрация города в этом году направит 4 млн рублей на ремонт водонапорной башни», — рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

6 августа 2021 года специалисты начали бурить скважину. Эти работы завершат в течение 1,5 месяцев. После этого потребителей обеспечат необходимым объёмом воды и исключат перебои в водоснабжении поселка, информирует официальный сайт Барнаула.