Заслуженный артист России Алексей Кузнецов отметил свое 70-летие

Русский камерный оркестр города Барнаула, который возглавляет заслуженный артист РФ Алексей Кузнецов, считается одним из лучших музыкальных коллективов Сибири. Почему, мечтая стать летчиком, Алексей Иванович вдруг решил посвятить свою жизнь музыке, что его связывало с такими прославленными коллективами региона, как «Юность» и «Огоньки», какую роль сыграл в его жизни Владимир Баварин? Об этом он рассказал корреспонденту «Вечернего Барнаула».

Алексей Кузнецов.

Фото: Наталья Катренко

От Японии до Испании

– Мой отец родом с Дона. Будучи сыном казака-сотника, он был вместе с семьей сослан в Магадан, но волею судьбы оказался в шахтерском Прокопьевске, где проработал 34 года шахтером. Отец был очень одаренным человеком: не зная нот, прекрасно играл на баяне и обладал красивым голосом. И очень хотел, чтобы его сын стал музыкантом. В итоге я успешно окончил Барнаульское музыкальное училище по классу баяна. После училища я работал в ансамбле «Веселинка», который тогда славился, как, пожалуй, сейчас «Хорошки». А уже оттуда меня пригласили в ансамбль «Юность», куда примерно в одно время со мной пришли талантливейшие люди – хореограф Николай Сингач и хормейстер Василий Шардаков. И мы страстно взялись за работу. Результат не заставил себя ждать – уже через полтора года на Всесоюзном смотре-конкурсе коллективов профтехобразования мы заняли первое место. После этой победы нас сразу же пригласили в Японию, где мы успешно выступили в 12 городах. Потом мы участвовали в круизе по Дунаю, были приглашены на гастроли в Испанию, Китай, Грецию, по странам Скандинавии и Африки. В итоге в «Юности» я отработал 13 лет. Затем в моей жизни было четыре года работы в ансамбле «Огоньки». С этим коллективом мы с гастролями дважды побывали на Мальте, съездили в Югославию, а потом нас стали часто приглашать в Ленинград.

«Вот так удивил!»

– Во время одной из поездок в Северную столицу нас вызвал к себе администратор известного коллектива «Звезды Петербурга» и предложил поехать в Германию вместо его музыкантов на фестиваль «Белые ночи Ленинграда». А потом в мою судьбу вмешался Геннадий Папин – режиссер массовых праздников, известный не только в нашем крае, но и за его пределами. Он-то и предложил нам показаться тогдашнему мэру Барнаула Владимиру Баварину. Выступить мы должны были перед выдающимися жителями города, которых по традиции собирал Владимир Николаевич накануне Нового года. Но так вышло, что мэр на нашем концерте не присутствовал – ему пришлось срочно выехать на аварию. И мы уже собрались было разъезжаться на Новый год кто куда, как Геннадий Папин объявил нам, что необходимо выступить 31 января 1992 года в 16.00 перед работниками администрации. Я прекрасно понимал, что время не очень подходящее, ведь всех дома ждут. Но попросил музыкантов выложиться по полной. И мы выложились. В итоге после нашего выступления Баварин обратился к публике с вопросом: «Нужен такой коллектив Барнаулу?». Те в один голос: «Нужен!». Сам же Владимир Николаевич подошел ко мне со словами: «Вот так удивил!» и позвал меня в кабинет обсуждать условия нашего дальнейшего существования. Если задуматься, на дворе 1993 год: в городе останавливаются заводы, людям под зарплату выдают продукты, в магазинах – дефицит, а тут мэр дает жизнь музыкальному коллективу. Это многое о руководителе говорит. Благодаря Баварину у нас появились ставки, новое помещение (сначала это был клуб «Трансмаш», а потом уже здание бывшего Маленького музыкального театра), возможность развиваться дальше.

Штучный товар

– Мне всегда очень везло с людьми. Все они стали частью моей жизни, моей судьбы, и их значимость трудно высказать словами. Достаточно сказать, что сейчас я работаю с лучшими музыкантами Сибири. Лишь немного профессионалов такого уровня можно встретить в соседнем Новосибирске – в Академическом оркестре русских народных инструментов под управлением народного артиста Владимира Гусева. Каждый музыкант нашего коллектива – это талантище, солист. Почти тридцать лет со мной домристки Оксана Баева (она же мой ближайший помощник) и Лямига Халитова, гитарист и аранжировщик Берик Байжанов, гобоист и саксофонист Святослав Кузнецов, флейтист Максим Попадыч, баянист Юрий Логинов. А с приходом пианиста Андрея Земскова – прекрасного импровизатора и аранжировщика – наш репертуар обогатился эстрадно-джазовым направлением. Все они – штучный товар, уникальные в своем роде. Ценно для меня и то, что мы даем возможность барнаульской публике услышать хорошую музыку (а мы можем исполнить и Вивальди, и Шостаковича, и Гершвина, и испанскую малагуэнью). Ведь в нашей жизни, переполненной фоновой попсой, так ее не хватает. А уже доказано: хорошо исполненная музыка заставляет мыслить, работать по-другому мозг, она оздоравливает организм в целом. Важно и то, что недавно мы стали приобщать к нашим концертам и подрастающую публику – в репертуаре оркестра накопилось десять программ, рассчитанных на маленьких слушателей.