Жара ушла, а грибы пошли: сезон «тихой охоты» начался

Соцсети переполнены фотографиями добычи грибников.

Фото: Татьяна Харечко

В июле в ленточном бору стояла страшная сушь. Единичные дожди не успевали промочить почвенный покров, и он хрустел под ногами. Грибов при таком раскладе не было — встречались единичные грузди и сыроежки, да и то изрядно поеденные червями и мелкими животными. В августе жара спала и пришли вожделенные для каждого грибника дожди. И вот результат: в лесах от Павловска до Ребрихи пошли грибы. Пока не так много, но зато какие: царских грибов — белых — набрал фанат грибного дела барнаулец Василий Харечко. Фотоотчёт о поездке, которая, по словам «тихого охотника», была не совсем удачной, так как набрали «всего» два ведра грибов, прилагаем.