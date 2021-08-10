Житель Алтайского края срубил семь берёз и нарвался на уголовную статью

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».

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Накануне правоохранители задержали 47-летнего жителя села Верх-Чуманка Баевского района, который на территории участкового Панкрушихинского лесничества бензопилой спилил семь берёз. Ущерб от его действий устанавливается, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что мужчина спилил деревья и перевёз их на автомобиле ЗИЛ в деревню. В ходе обыска у подозреваемого изъяли бензопилу, автомобиль ЗИЛ и дрова.

Мужчина свою вину признал полностью и сообщил, что срубил деревья по указанию своего знакомого.