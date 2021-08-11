Абсолютное большинство выпускников алтайских вузов устраиваются работать по специальности

Вузы региона ведут активную работу по содействию в трудоустройстве вчерашним студентам. Притом занимаются этим в течение всего учебного года, откликаясь на требования рынка, устраивая ярмарки вакансий, встречи с потенциальными работодателями и выпускниками прошлых лет. Мониторинг ситуации вузы проводят несколько раз в год, сейчас здесь подводят предварительные итоги.

В лицее №73 молодым специалистам оказывают всестороннюю поддержку.

Фото: Андрей Чурилов

В Алтайском государственном техническом университете, уже около 70% выпускников этого года устроились на официальное место работы. Еще часть получили дипломы совсем недавно и на данный момент находятся на стадии заключения договоров с работодателями. 300 человек завершают обучение в военном учебном центре, находясь на учебных сборах.

Процент трудоустройства выпускников, обучающихся по целевым договорам, также достаточно высок (в 2020 году он составил 97%, в 2021 году – 81%). В этом году количество договоров о целевой подготовке, заключенных в рамках приемной кампании, будет увеличено более чем в два раза.

АлтГТУ проводит системный мониторинг потребности в выпускниках, тесно работая с Управлением Алтайского края по труду и занятости населения, участвуя в экспертных и общественных советах профильных министерств, объединениях работодателей (Союз промышленников Алтайского края, Союз строителей, Союз зернопереработчиков, Союз машиностроителей). Так, появляется четкое представление о дефицитных специальностях и тенденциях на рынке труда.

Кроме того, вуз совместно с предприятиями реализует программу по организации занятости студентов в качестве специалистов-дублеров. Также участвует в форуме «Карьера.ру», проектах «Профстажировки 2.0», «Неделя без турникетов».

АлтГТУ занял 14–ю позицию среди региональных вузов России в рейтинге платформы Hh.ru по успешности трудоустройства выпускников.

Аналогичную работу проводят специалисты отдела содействия занятости и трудоустройства Алтайского государственного педагогического университета.

– У нас есть ежегодные мероприятия, направленные на взаимодействие наших студентов с работодателем и последующее сопровождение наших выпускников, – рассказывает начальник отдела Анна Долгова. – За годы работы мы выстроили большую систему. Так, на нашей базе работает инновационная площадка Министерства просвещения РФ по сопровождению молодых педагогов. Мы проводим целый комплекс мероприятий. В частности, собираем группу студентов и выезжаем в сельские школы, посещаем там открытые уроки, воспитательные занятия, знакомимся со спецификой работы сельской образовательной организации.

В стенах университета ежегодно проводят ярмарку вакансий, организуют диалоговую площадку, где руководители факультетов рассказывают работодателям о новых направлениях подготовки, а работодатели студентам – об условиях труда, требованиях, возможностях развития и карьерного роста, мерах поддержки.

Также в вузе проводят форум «Формула успеха», на площадках которого разбирают самые распространенные проблемы молодых педагогов и обсуждают пути их решения.

– Участвуя в профориентационном конкурсе «Лучший выпускник АлтГПУ», наши студенты строят траекторию профессионального развития и реализуют образовательный проект с обучающимися города Барнаула, – продолжает Анна Долгова. – Представляют на суд жюри, в роли которых выступают представители Министерства образования и науки региона, комитета по образованию, директора школ и эксперты системы образования – свои работы.

Процент трудоустройства выпускников АлтГПУ по профессии составляет около 70%, более точные цифры по выпускникам этого года появятся в сентябре и марте – срез делают дважды в год.

Напомним: молодые педагоги имеют право на меры поддержки в течение первых трех лет работы доплату к окладу, единовременную выплату от муниципалитета и единовременное пособие по краевой программе.