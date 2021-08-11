Барнаульская команда – бронзовый призер чемпионата России среди футболистов-ампутантов

«Динамо-Алтай» заняло третье место по итогам чемпионата России среди футболистов ампутантов. Матчи второго тура турнира завершились в подмосковном Раменском.

В этом сезоне борьбу за медали чемпионата вели шесть команд. Первый круг проходил также в Раменском с 31 марта по 5 апреля.

Уверенную победу одержал грозненский «Ламан Аз», став чемпионом второй сезон подряд. В этом году «Ламан Аз», основу которого составляют футболисты сборной России, одержал победу во всех матчах турнира.

А вот определять других призеров пришлось по дополнительным показателям. По итогам первого тура «Динамо-Алтай» занимало вторую строчку, однако во второй части турнира уступило «Ламан Азу» и волгоградской «СКИ-Академии». В итоге сразу у трех команд оказалось равное количество очков, и пришлось считать разницу мячей. По этому показателю барнаульцы опередили «Нижний Новгород», но пропустили вперед «СКИ-Академию». В итоге у волгоградцев серебро, у «Динамо-Алтай» бронза, «Нижний Новгород» на четвертой позиции. Лучшим бомбардиром турнира стал игрок барнаульцев Дмитрий Удалов.

– Ключевые игры второго круга сложились для нас не лучшим образом в первую очередь из-за короткой скамейки – двое ведущих игроков доигрывали с травмами. А судьба медалей решилась по разнице мячей. Большого удовлетворения нет у нас. Да, мы стали призерами чемпионата, но второе место упустили, – отметил тренер барнаульцев Леонид Кинякин.

По итогам чемпионата будет формироваться сборная России для сентябрьского чемпионата Европы. Из «Динамо-Алтай» вызов получили Михаил Готовский и Игорь Жилин. Барнаульцев в сборной могло быть и больше, но двое футболистов не попали в число кандидатов в национальную команду из-за травм.