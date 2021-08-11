Больше 177 тысяч барнаульцев получают страховые пенсии

Это 91% от общего количества пенсионеров.

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На сегодняшний день в Барнауле 177 532 местных жителя получают страховую пенсию. Для её назначения по старости нужно достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж и определённое количество пенсионных коэффициентов. Такую пенсию в столице Алтайского края получают 167 201 человек — 94% от количества получателей страховых пенсий.

В пресс-службе мэрии отметили, что в 2021 году страховую пенсию могут получить женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, — в 56,5 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го, — в 61,5 года.

Количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать, то пенсию человек начнёт получать тогда, когда наберёт требуемое количество. Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная.