Калинники пришли: народные приметы на 11 августа

В народном календаре этот день называют Калинов день в честь христианского мученика Каллиника Киликийского (III—IV в.), родившегося на юго-востоке Турции.

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Традиции и обычаи дня

Как бы неправдоподобно это ни звучало, но 11 августа могли случиться первые настоящие заморозки. Их в народе называли калинниками. Они были опасны для посевов, которые крестьяне всячески старались уберечь. Считается, что в этот период перелётные птицы отправляются на юг. Птицы прекращают петь и собираются в стаи в предчувствии наступления осени. На горизонте 11 августа могут полыхать зарницы — отблески молний. Но грозовые дожди быстро проходят. Ночи в первой половине августа обычно тихие и ясные.

К этому периоду созревает калина. Из неё пекли вкусные пироги или толкли ягоды в меду. Чтобы быть сильным и здоровым, в этот день нужно прислониться к стволу калины. А вот ломать ветки или рубить это дерево 11 августа запрещается, в противном случае человек накличет на себя несчастье.

Жители сёл и деревень собирали грибы и орехи.

Фото: Татьяна Харечко

Знахари в этот день ходили по дворам и читали заговоры от воров и разбойников. Ещё верили, что ночью ведьмы приходят коров доить, после чего животные начинают чахнуть просто на глазах. Чтобы этого не случилось, хлева накрепко запирали, а внутри вешали различные обереги (красные шёлковые ленты, цветы подсолнуха, чертополох, крапиву).

Приметы и поверья