Калинники пришли: народные приметы на 11 августа

11 августа 07:05 2021

В народном календаре этот день называют Калинов день в честь христианского мученика Каллиника Киликийского (III—IV в.), родившегося на юго-востоке Турции.

Фото: pixabay.com

Традиции и обычаи дня

Как бы неправдоподобно это ни звучало, но 11 августа могли случиться первые настоящие заморозки. Их в народе называли калинниками. Они были опасны для посевов, которые крестьяне всячески старались уберечь. Считается, что в этот период перелётные птицы отправляются на юг. Птицы прекращают петь и собираются в стаи в предчувствии наступления осени. На горизонте 11 августа могут полыхать зарницы — отблески молний. Но грозовые дожди быстро проходят. Ночи в первой половине августа обычно тихие и ясные.

К этому периоду созревает калина. Из неё пекли вкусные пироги или толкли ягоды в меду. Чтобы быть сильным и здоровым, в этот день нужно прислониться к стволу калины. А вот ломать ветки или рубить это дерево 11 августа запрещается, в противном случае человек накличет на себя несчастье.

Жители сёл и деревень собирали грибы и орехи.

Фото: Татьяна Харечко

Знахари в этот день ходили по дворам и читали заговоры от воров и разбойников. Ещё верили, что ночью ведьмы приходят коров доить, после чего животные начинают чахнуть просто на глазах. Чтобы этого не случилось, хлева накрепко запирали, а внутри вешали различные обереги (красные шёлковые ленты, цветы подсолнуха, чертополох, крапиву).

Приметы и поверья

  1. Если день выдался тёплым, то и в начале сентября будет стоять тёплая и благоприятная для земледелия погода.
  2. Утренний туман — к плохому сбору мёда.
  3. Если целый день туман, то будет хороший урожай зерновых культур.
  4. Зелёный овес — к дождливой осени.
  5. Много ягод и орехов — к холодной зиме.
  6. Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.