Кукольный дом: яркие премьеры «Сказки»

Театр кукол «Сказка» начинает новый этап творческой жизни с ярких премьер. У него много масштабных планов на этот театральный год!

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Новый сезон стартует 4 сентября. Первой премьерой станет спектакль для самых маленьких зрителей «Репка». Режиссёр Алена Елясова поставила спектакль в формате «Театр на подушках». При всем известном сюжете о гигантском корнеплоде у режиссёра и художника-постановщика Натальи Дробышевой получился настоящий фейерверк весёлых картинок. Забавные герои сказки — дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и самая сильная мышка — конечно же, вызовут улыбки у детей и поднимут настроение взрослым.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

11 сентября зрителей ждёт удивительный спектакль в технике китайского театра теней «Рассказ собаки» (12+). Постановку по произведению Марка Твена на сцене театра осуществил питерский режиссёр Алексей Смирнов, дипломант и номинант российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Для театра это будет первый почти полностью теневой спектакль за десятилетия.

Фото: театр кукол «Сказка»

Для Марка Твена «Рассказ собаки» — нехарактерная сентиментальная вещь. Это действительно небольшой рассказ, написанный в 1903 году от лица собаки, которая старалась всё делать правильно, но оказалась не в силах осмыслить неожиданный итог своей жизни. На вопрос, что заставило взяться за столь душещипательный материал, режиссёр Алексей Смирнов ответил, что сюжет идеально укладывается в два его любимых вида театра: «театр детской скорби» и «театр адского веселья». Эти два полярных мира заставят зрителя испытать не грусть, а боль. И если эти эмоции и ощущения вызовут чувство потерянности и заставят задуматься, значит, работала постановочная группа не зря и может менять мир, а не только развлекать. Кстати, в финале зрителям обещают немного света и надежды!

В оформлении спектакля художница Елизавета Ольшвангер скрестила эстетику модерна и стимпанка: природно-извилистый мир собак и несколько механизированный мир людей.

По словам директора театра Надежды Васильевой, она уже давно мечтала поработать с режиссёром Алексеем Смирновым. Рассказ Марка Твена для постановки был выбран из множества произведений, авторы которых Оруэлл, Кэрролл, Линдгрен. Руководитель театра отметила, что в этой истории важно, что есть о чём поговорить как с родителями, так и с детьми. Ведь главное здесь — тема бережного отношения к ближним. И не только к собаке, а вообще к тем, кто рядом.

Директор театра кукол Надежда Васильева, фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

16 сентября на новой сцене театра кукол представят спектакль для взрослой публики «Паша» (16+). Сдача спектакля по мотивам рассказов из книг «Добыть Тарковского» молодого пермского автора Павла Селукова состоялась в конце июня и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Смелая постановка минского режиссёра Александра Янушкевича, нетипичная для репертуара театра кукол, даёт уникальную возможность по-новому взглянуть на кукольных персонажей. Чтобы глубже погрузиться в тему, почитайте рассказы Павла Селукова, тогда персонаж по имени Паша станет вам ближе.

С 16 по 20 сентября актёры театра будут совершенствовать мастерство работы с куклами-марионетками под руководством педагога из Санкт-Петербурга Людмилы Фёдоровой.

В октябре театр кукол продолжит удивлять взрослого зрителя, он покажет ещё одну нетипичную для театра историю — спектакль «Человек из Подольска» (18+). Режиссёр постановки — Светлана Дорожко (г. Санкт-Петербург), номинант российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Герой пьесы Дмитрия Данилова — Николай, молодой человек лет тридцати, житель подмосковного Подольска, занимающий скромную должность в районной газете, — внезапно задержан полицией. Начинается допрос, напоминающий сеанс интенсивной психотерапии, цель которого — заставить человека по-новому посмотреть на свою бессмысленную, унылую, никчемную жизнь. Данное произведение ни разу не ставилось на площадках театров кукол России.

15–16 октября театр примет театральный форум «Люди и куклы. Перезагрузка», который состоится в рамках гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Форум будет состоять из трёх секций: актёрской, управленческой и технической.

Артисты театра кукол «Сказка» и заведующие литературными кабинетами театров Алтайского края совместно с театроведом, режиссёром Анной Ивановой-Брашинской, номинантом российской Национальной театральной премии «Золотая маска» (г. Москва), обсудят современные тенденции мировых и российских театров кукол.



Руководители учреждений культуры Алтайского края и службы по работе со зрителем театров региона повысят свою квалификацию с помощью модераторов из Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна» (г. Москва).



А специалисты по световому, мультимедийному оборудованию театров, музеев, библиотек, домов культуры, многофункциональных центров Алтайского края прослушают лекции о новинках оборудования таких производителей, как Yamaha, AT Trade, Rosco, ETC, Elation, специалистов московской компании «Матрикс инжиниринг групп».

В ноябре «Театр на подушках» пополнится ещё одной премьерой для самых маленьких — «Бешеные зайцы, или Как избавиться от страха» по пьесе Мариуша Путныньша «Бешеные кролики» (0+), режиссёр Эльмира Куриленко (г. Новосибирск).

С 12 по 21 ноября театр кукол станет участником III Международного фестиваля театров теней ShadowFest. На столичной сцене будет представлен премьерный спектакль «Рассказ собаки» (12+).

Фото: театр кукол «Сказка»



В декабре зрителей ждёт новогодний подарок — спектакль «Путешествие «Голубой стрелы» (6+) по знаменитому произведению Джанни Родари. В режиссёрском кресле — Пётр Васильев (г. Санкт-Петербург), лауреат российской Национальной театральной премии «Золотая маска»

Как видите, новый сезон обещает быть очень насыщенным, богатым на яркие события. Алтайский государственный театра кукол «Сказка» вновь готов удивлять зрителей!