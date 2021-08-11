Абитуриенты ещё могут поступить в алтайские вузы

В барнаульских вузах закрылся прием заявлений на поступление на бюджетные места. Сроки подачи документов разнятся, но в некоторые университеты все еще можно подать заявление на платное обучение.

Фото: пресс-служба АлтГУ

В Алтайский госуниверситет вплоть до 27 августа можно подать документы на платные места на очной и очно-заочной форме обучения. Конкурсные испытания проводятся по мере комплектования групп поступающих. На заочную форму заявления от потенциальных бюджетников принимают до 13 августа, а от платников – до 24 сентября.

В сентябре приемная комиссия продолжит работать и в техническом университете. Дело в том, что учебный год у первокурсников-заочников начнется 1 октября. Поэтому в АлтГТУ прием на бюджетные места по заочным программам бакалавриата продлится до 27 августа (а тех, у кого есть нужные результаты ЕГЭ, ждут до 1 сентября). Прием документов в магистратуру и аспирантуру на бюджетные места продлится до 13 августа. В колледж на очную форму документы необходимо подать до 15 августа, на заочную – до 15 сентября.

В университете уточняют: на платной основе АлтГТУ зачислит всех, кто сдаст экзамены на положительные оценки, даже если количество желающих превысит запланированное количество мест. Заявления от поступающих на внебюджетной основе на очную и очно-заочную формы обучения в университете принимаются до 22 августа, от поступающих на заочную форму – до 12 сентября. Для тех, у кого имеются действующие результаты ЕГЭ, эти сроки продлены до 25 августа и 15 сентября соответственно.

В Барнаульском юридическом институте МВД России зачисление абитуриентов уже завершено. Всего на очную и заочную форму обучения принято более 300 человек. В комплектовании первых курсов в институте было задействовано более десяти регионов России, по некоторым из них конкурс достигал 17 человек на место. Конкурс по Алтайскому краю в БЮИ превысил 10 человек на место.

В АГИК 6 августа завершился приоритетный этап зачисления на очную форму обучения. Были зачислены абитуриенты на места в рамках особой квоты и на места по договорам о целевом обучении. По целевым квотам зачислены 43 абитуриента на очный бакалавриат и специалитет, по особым квотам – еще пятеро. Возможность подать документы на платные места в АГИК сохранялась до 10 августа. 17 августа будут опубликованы приказы о зачислении на общие конкурсные места на очной форме обучения, 20 и 31 августа – о зачислении на платные места по договорам.

В Алтайском государственном педагогическом университете зачисление состоится на следующей неделе, сейчас подходит к концу прием согласий на зачисление. На данный момент поступило 34 человека по квотам, 93 участника целевого набора и один абитуриент, прошедший без экзаменов как призер Всероссийской олимпиады. Среди целевиков самыми популярными направлениями обучения в педагогическом стали русский язык и литература, математика и информатика, начальное и дошкольное образование, а также логопедия. Кстати, в классическом университете по количеству поданных заявлений лидируют Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем, Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии и Институт математики и информационных технологий.