В Барнауле перекроют улицу Попова на три дня

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.

Фото: 123ru.net

С 21:00 13 августа до 6:00 16 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине чётной и нечётной проезжих частей улицы Попова в районе здания № 4а. Ограничения будут введены из-за ремонта тепловой сети.

По сообщению пресс-службы администрации города, движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 1: …ул. Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул. Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр. Космонавтов — ул. Попова — ул. Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;

по маршруту № 32: …пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Алексеевой, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменения.

по маршруту № 38: …пр. Космонавтов — ул. Попова — ул. Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Солнечная поляна — пр. Космонавтов, далее по маршруту;

по маршруту № 41: …ул. Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул. Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;

по маршруту № 149: …ул. Энтузиастов — ул. Попова — разворот на ул. Гущина, далее по маршруту;

по маршруту № 59: …ул. Малахова — пр. Космонавтов — ост. «Гипермаркет «Алтай», в обратном направлении: ост. «Гипермаркет «Алтай» — пр. Космонавтов — ул. Малахова, далее по маршруту.

по маршруту № 78: …ул. Малахова — ул. Алексеевой — ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул. Попова — ул. Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту;

по маршруту № 121: …ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул. Попова — ул. Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту.

Движение трамвайных маршрутов с 22:30 13 августа до 5:30 16 августа будет организовано следующим образом:

маршрут № 1 — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

маршрут № 2 — ст. Пивзавод — ул. Попова — ст. Докучаево.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причинённые неудобства.