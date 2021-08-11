Не сидеть в четырёх стенах: как в Барнауле помогают взрослым людям с ограниченными возможностями здоровья

В социальной сфере большой упор идет на помощь и реабилитацию детей с ментальными нарушениями, в то время как взрослые с теми же диагнозами, увы, зачастую оказываются за рамками проводимых проектов. Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи» специализируется как раз на помощи людям с ОВЗ, которым уже исполнилось 18 лет.

Подопечные “Синерджи” под руководством Натальи Татаринцевой делают заготовки для будущих ковриков.

Фото: Светлана Молоканова

«Синерджи» существует уже шестой год. Здесь всех подопечных независимо от возраста ласково называют «ребята», «мальчики и девочки». За прошлый год в мероприятиях приняли участие больше 100 человек с ментальными расстройствами (синдром Дауна, шизофрения, олигофрения, задержка психического развития, проблемы аутистического спектра и др.). Постоянно на занятия приходят люди от 18 и до 45 лет, а на праздники приглашают и граждан пенсионного возраста.

Раньше штаб находился на ул. Крупской, а примерно год назад оформили в собственность новое помещение по адресу Молодежная, 62б, которое в три раза больше предыдущего. Теперь более эффективно проводится весь спектр мероприятий. Если раньше приходилось все организовывать на 50 квадратах, то теперь почти под каждое направление есть своя комната.

Широкий спектр занятий

Отдельное помещение занимает швейная мастерская. Здесь находятся швейные машинки, оверлок и настоящий ткацкий станок. Подопечные самостоятельно создают коврики-дорожки, дарят вторую жизнь старым вещам. В мастерской хранится самое первое «тренировочное» изделие – с неровными краями и кривым рисунком. Как говорит вице-президент по реабилитационной работе Наталья Татаринцева, они часто сравнивают с ним новый коврик, видят прогресс, радуются, и у них даже растет самооценка. Мастерской заведует Наталья Левченко. У ее дочери Оксаны инвалидность, и она приводит ее сюда на занятия. Раньше просто организовывала мастер-классы по шитью, а сейчас стала членом команды.

Значительный блок работы посвящен развитию мелкой моторики, например, они три года делали огромную картину с городским пейзажем высотой больше метра, вышитую пайетками. В «Синерджи» ей очень гордятся. Подопечные сами подбирали цвета, укрепляли навыки счета, так как в силу особенностей не всем это легко дается, а главное – договаривались, с учетом, что некоторые плохо говорят. Для многих пришить 10 пайеток – уже подвиг.

– Наша основная цель – это организовать общение таких людей за общим делом, – говорит президент организации Николай Король. – Они много времени проводят дома, видят только родителей, соцработника. Это такой замкнутый мир, в котором, по сути, они одни. Мы же их собираем, знакомим, и появляются настоящие дружеские связи. Порой мы предлагаем какое-то занятие, а они просто садятся на диванчик и общаются все время пребывания здесь.

Николай курирует в центре направление по компьютерной грамотности. Его подопечных учат пользоваться телефоном (особой популярностью пользуется приложение WhatsApp) работать с браузером, с различными программами. Еще они строят макеты настоящих городов в специальном симуляторе. Игра Townscaper предполагает работу длинным и коротким щелчком мыши обеими клавишами, что прекрасно тренирует координацию людей с ОВЗ. Среди фантазийных домов и городов можно увидеть и вполне узнаваемые, например, Колизей, парижский собор Нотр-Дам или Минас Тирит из фильма «Властелин колец». Наталья Александровна утверждает, что по этим рисункам можно понять внутреннее состояние ребят и даже особенности личности. Кто-то любит строгость, четкость, локаничность, а кто-то простор и воздушность. Например, некоторые строят свои города на высоких опорах далеко от поверхности, а в жизни они действительно не чувствуют уверенности и опоры под собой.

30 человек постоянно посещают занятия в «Синерджи».

Основная часть занятий проходит в большом зале. Это просторное помещение с большим столом, телевизором и маленькой кухней. Здесь подопечные пьют чай, собирают мозаику, которую безумно любят, делают разные поделки из бумаги. Также в зале расположен кинект – игровая система, которая управляется движениями и жестами. Поэтому вся деятельность чередуется – полчаса работа сидя, а потом физическая активность.

На каждое занятие здесь назначается дежурный. В его задачи входит следить за полотенцами – их нужно собрать, закинуть в стиральную машинку, снять чистые с сушилки, погладить и развешать. Это учит их справляться с бытовыми задачами.

Чувствуют свободно

Также главный зал оснащен элементами сенсорной комнаты – синие освещение, пуфики, а фоном включается специальное видео с природными пейзажами под медитативную музыку.

– В такой обстановке мы обычно расспрашиваем, что нового у ребят, о чем они мечтают или чем бы им хотелось позаниматься. У них так уменьшается порог тревожности, тут они не боятся, что их не поймут или осудят, если они вдруг неправильно сформулируют какую-либо фразу. Слушаем каждого, даже если он пытает пятнадцать минут сказать, что ездил в гости к бабушке. Он чувствует себя здесь свободно, – рассказывает Николай.

Многие ходят в «Синерджи» с родителями, потому что сами не в состоянии добраться. Татьяна Паршикова водит сюда свою дочь Кристину уже четвертый год. У девушки первая группа инвалидности, у нее ДЦП.

– После коррекционной школы Кристина просто не знала, куда себя деть. Ей было очень грустно каждый день сидеть в четырех стенах. «Синерджи» стала для нас спасением. Здесь все кураторы с нами общаются на равных. Дочка всегда очень ждет занятий, наряжается, – делится Татьяна.

«Синерджи» не проводят все время в штабе. Каждую неделю ребята и воспитатели посещают культурные учреждения или просто гуляют по улицам города. А еще несколько раз в год все вместе отправляются в маленькие и большие путешествия. Например, совсем недавно ходили на пикник на берег Барнаулки. А в 2017 году ездили на автобусе на Байкал. Излюбленные места – монастырь в Сорочьем Логу и Пещерский водопад. Там они часто выходят на луга и собирают разные травы – душицу, зверобой, а потом всю зиму пьют с ними чай. Ребятам очень важно понимать, что в каждой кружке есть веточка, собранная их руками.