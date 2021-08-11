Работы художников ленинградской школы представят на выставке в художественном музее

Экспозиция «Евсей Моисеенко и художники ленинградской школы» открывается 12 августа.

Фото: художественный музей, ghmak.ru

Выставку посвятили 105-й годовщине со дня рождения одного из популярных мастеров изобразительного искусства ХХ века. Посетители увидят 29 живописных произведений и семь скульптурных работ известных художников прославленной ленинградской школы. Среди мастеров, чьи работы представлены в экспозиции, — друзья и коллеги художника, его ученики Юрий Непринцев, Андрей Мыльников, Борис Угаров, Вячеслав Загонек, Виктор Орешников, Виталий Тюленев, Рашид Доминов, Любовь Костенко, Гиви Никурадзе, Вениамин Сидоренко и другие.

По словам куратора выставки Натальи Царёвой, творчество художника Евгения Моисеенко многогранно. Ему были интересны и подвластны все направления живописи. Он писал удивительно тонкие лирические пейзажи, такие как «Ленинградский дворик», хранящий в художественном музее, замечательные натюрморты и диаметрально противоположные работы — о революции и гражданской войне. Создаваемые им образы были пронизаны философскими размышлениями о героической эпохе. В собрании музея хранится картина «Красные пришли», которая вошла в новую экспозицию. Это полотно, наделённое повествовательным подтекстом, стало олицетворением героической истории. Несмотря на реалистический характер произведения, его замысел близок к романтизму. Перед зрителем на переднем плане картины всадники, несущиеся на лошадях по деревенской улице. Это символ эпохи, это торжественный манифест нового времени. По мнению искусствоведов, в каждой своей работе Евгений Моисеенко прежде всего был ярким живописцем, художником, над искусством которого не властно время. Такое искусство не теряет своей ценности, и с годами в нём только всё яснее проявляется его философская и поэтическая сущность.

Выставка продлится по 26 сентября по адресу: ул. М. Горького, 16.