Рассказываем, как принять участие во Всероссийской переписи населения

В октябре 2021 года начнётся Всероссийская перепись населения: учёт всех людей в государстве, регионе или населённом пункте.

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Результаты переписи будут использовать:

органы исполнительной власти (для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, при строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительстве школ, институтов, детских садов и т. д.);

органы законодательной власти (при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов);

исследователи, учёные, студенты (для демографических, социологических, этнографических, этнологических, экономических, лингвистических, политологических, правоведческих и общественно-политических исследований);

частный бизнес и государственные корпорации (для стратегического планирования: при строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости. Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний, а также в массовом рекрутинге персонала);

политические партии (при принятии политических программ и заявлений);

частные лица и граждане (для знакомства со страной).

Те, кто живёт в России больше года, должны будут ответить на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, 10 вопросов — о жилищных условиях. Проживающие в стране временно (менее года) ответят на 7 вопросов сокращенной формы переписного листа.

Пройти перепись можно будет тремя основными способами:

традиционным, когда переписчик приходит домой;

на переписных участках;

на сайте «Госуслуги».

Особенность Всероссийской переписи населения 2021 года в возможности заполнения переписного бюллетеня в онлайн-формате. Форма для самостоятельного заполнения электронных переписных листов через «Госуслуги» появится в октябре.

Воспользоваться электронной услугой можно, если учётная запись подтверждена, информирует официальный сайт Барнаула.