Рассказываем, как принять участие во Всероссийской переписи населения

В октябре 2021 года начнётся Всероссийская перепись населения: учёт всех людей в государстве, регионе или населённом пункте.
Результаты переписи будут использовать:
Те, кто живёт в России больше года, должны будут ответить на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, 10 вопросов — о жилищных условиях. Проживающие в стране временно (менее года) ответят на 7 вопросов сокращенной формы переписного листа.
Пройти перепись можно будет тремя основными способами:
Особенность Всероссийской переписи населения 2021 года в возможности заполнения переписного бюллетеня в онлайн-формате. Форма для самостоятельного заполнения электронных переписных листов через «Госуслуги» появится в октябре.
Воспользоваться электронной услугой можно, если учётная запись подтверждена, информирует официальный сайт Барнаула.