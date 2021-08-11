Управляющие компании готовят жилищный фонд Барнаула к зиме

В Барнауле идет активная работа по получению паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону.

В каждом многоквартирном доме сотрудники УК проводят ревизию инженерного оборудования.

Фото: Андрей Чурилов

При подготовке многоквартирных домов к зиме управляющие организации проводят промывку и опрессовку внутридомового инженерного оборудования, ревизию расчетных шайб и сопел элеваторных узлов, контрольно-измерительных приборов, восстанавливают теплоизоляцию. В рамках текущего ремонта УК выполнили работ на сумму более 140 млн. руб. при плане 273 млн. руб. – это 52% плана.

Важной частью подготовки домов к отопительному сезону является капитальный ремонт, в том числе на основании судебных решений. В рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015–2030 годы в текущем году предусмотрен капитальный ремонт 55 объектов, из них на 34 дома готовится проектно-сметная документация и на 21 объекте ведутся строительно-монтажные работы. Региональный оператор капремонта в рамках краткосрочного плана производит отдельные виды работ на домах – ремонтирует и меняет кровли, утепляет фасады, производит замену инженерного оборудования и т.д. Всего планируется провести работы на 91 объекте на сумму более 650 млн. руб., процент выполнения плана составил 57%.

Еженедельно в районных администрациях проводятся заседания оперативных штабов по подготовке к зиме не только жилого фонда, но и объектов социальной инфраструктуры. Так, в администрации Железнодорожного района оценили подготовку к отопительному сезону медицинских организаций. По состоянию на 4 августа на 17 больниц получены акты технической готовности – 89% от общего количества.

К предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 2875 МКД с центральным отоплением. По состоянию на 5 августа получены акты готовности на 1803 (62%) домов. Паспорта готовности МКД должны быть получены к 15 сентября.

На территории Индустриального района 711 многоквартирных жилых домов. Промывка и опрессовка систем отопления, осмотр систем теплоснабжения проведен на 467 МКД, но паспорт готовности получили только 424 объекта. Это связано с неудовлетворительной работой отдельных управляющих организаций и ТСЖ. Также в список не получивших акты готовности вошли новостройки, по которым еще проводится оформление документов передачи МКД от застройщика к обслуживающей организации. 14 управляющих компаний района полностью подготовили дома к отопительному сезону.

В Ленинском районе ведутся работы по текущему ремонту и подготовке к зиме оборудования трех котельных, обеспечивающих теплом и горячим водоснабжением жилые дома и социально значимые объекты. На муниципальной котельной в п. Научный Городок произведены замена запорной арматуры, ремонт котлов и насосного оборудования. На муниципальной газовой котельной СОШ № 97 в с. Гоньба запланирована реконструкция оборудования в соответствии с концессионным соглашением. По котельной, находящейся на балансе и в оперативном управлении КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница» в п. Берёзовка, акт готовности планируется получить до конца августа.

В 2021 году управляющими организациями на сумму 33,1 млн руб. планируется выполнить текущий ремонт общего имущества на 316 многоквартирных домах, что составляет 68,8% от общего количества. Планируется выполнить текущий ремонт кровель, межпанельных швов, инженерного оборудования, электропроводки, 35 подъездов, а также установку 46 дверей, 160 пластиковых окон.

На территории района также запланировано проведение капитального ремонта на 28 многоквартирных домах, в том числе модернизация 64 лифтов. В настоящее время капремонт выполнен на 19 домах. По состоянию на 6 августа получено 274 акта технической готовности многоквартирных домов, что составляет 62,4% от общего количества.

По словам начальника производственно-технического отдела КЖКХ администрации г. Барнаула Романа Романова, подготовка жилого фонда к зиме практически во всех районах идет в плановом режиме.

– К 1 сентября МКД должны быть готовы к зиме, а к 15 сентября управляющие компании обязаны получить паспорта готовности, – рассказал Роман Алексеевич. – В случае неполучения паспортов готовности наш комитет будет готовить пакет документов в надзорные органы, которые вправе применить к нерадивым управляющим организациям штрафные санкции.