В Алтайском крае прошёл чемпионат России по парапланерному спорту

Соревнования проходили в Солоновке с 1 по 8 августа 2021 года. В них принял участие 81 человек и 15 команд из разных регионов России.

Фото: С. Жерносенко

Известно, что чемпионат России «Параплан — парящий полёт» планировали провести в Курайской степи Республики Алтай. Но затем перенесли в район горы Толстуха Алтайского края.

«Это самые масштабные и статусные соревнования по парапланеризму, которые когда-либо проводились в Солоновке и крае», — сообщили в пресс-службе «FlyAltay — Полёты на Алтае».

На место спортсмены приехали 31 июля. В первые дни они тренировались. Соревнования привлекли местных жителей и туристов из Белокурихи.

«Парапланеризм относительно молодой вид спорта и пока ещё недостаточно широко распространённый. Для некоторых зрителей стало открытием, что суть соревнований не в том, кто дольше провисит в воздухе, а в выполнении многокилометровых маршрутов на скорость», отметили в FlyAltay.

В первый соревновательный день, 2 августа, была плохая погода, поэтому организаторы решили, что день разыгран не будет. 3 августа стал разыгранным, но принёс всем по ноль очков. На следующий день состязания вновь отменили из-за непогоды.

5 августа вопреки прогнозам утро порадовало солнцем и чистым небом. В этот день спортсмены стартовали и прибыли на северо-восток, в район села Смоленское. На гол прилетели 22 пилота. Последней была Анастасия Зубкова. Первым стал Константин Калинин, опередивший лидерский гагл на один поток.

Следующий соревновательный день, 6 августа, отменили из-за дождя.

В заключительный день дым от пожаров в Якутии дошёл до алтайских гор, но финальный таск всё же провели.

«Таск — мастерский треугольник протяжённостью 50 км с голом на штатной посадке рядом с хед-квотером. На гол прилетело больше 20 человек. Первым был Глеб Сухоцкий. Но Константин Калинин отстал от него ненамного. Так как 5 августа Глеб не долетел до гола, победитель был очевиден ещё до анализа треков. Первой среди женщин прилетела Дарья Краснова, спортсменка из Алтайского края, она же и стала чемпионкой России — 2021 среди женщин», — рассказали организаторы.

Церемония награждения состоялась вечером 7 августа.



















Фото: С. Жерносенко

В соревнованиях было несколько зачётов:

Sport Class

1-е место — Антон Донцов

2-е место — Людмила Юрцева

3-е место — Иван Кравцов

Serial Class

1-е место — Евгений Панафидин

2-е место — Сергей Лазарев-Марченко

3-е место — Александр Фетисов

Общий зачёт FAI

1-е место — Константин Калинин

2-е место — Андрей Елисеев

3-е место — Денис Погольша

Женщины

1-е место — Дарья Краснова

2-е место — Олеся Соколова

3-е место — Людмила Юрцева

Мужчины

1-е место — Константин Калинин

2-е место — Андрей Елисеев

3-е место — Денис Погольша

Команды. Женщины

1-е место — Ленинградская область

2-е место — Алтайский край

3-е место — Республика Крым

Команды. Мужчины