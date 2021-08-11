В алтайской шахте произошло обрушение. Погиб один рабочий

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла днём 9 августа 2021 года в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе. При осуществлении работ произошло обрушение горной породы. В результате 29-летний рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.