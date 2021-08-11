За ценой не постоим: в Алтайском крае пересчитают строительные госконтракты

10 августа во время поездки в Тальменский район губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что региональное правительство готово дофинансировать стоимость строящихся социальных объектов после удорожания стройматериалов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

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«Конкурсная, проектная документация разрабатывалась по одним расценкам, и наши подрядчики ориентировались на один уровень затрат, но по факту складывается другой. Эта проблема носит общероссийский характер», — напомнил губернатор.

Дело в том, что в связи с ростом стоимости различных видов строительных материалов (кабельная продукция, пиломатериалы, отделочные материалы, металлы) возникла необходимость пересчёта сметной стоимости социальных объектов. В настоящее время на федеральном уровне предпринимаются необходимые шаги. К примеру, Министерство строительства России издало приказ, регламентирующий осуществление пересчёта. Готовится также постановление федерального правительства.

Как отметил Виктор Томенко, в регионе пересчитают стоимость строительства социальных объектов с учётом федеральных рекомендаций.

«Мы уже ознакомились с приказом и начали по нему отрабатывать с подрядчиками вопросы пересчёта стоимости, определения объёмов удорожания. Но главное, что на уровне правительства Алтайского края мы приняли решение: да, мы пойдём на этот пересчёт. Мы сделаем пересчёт по установленным правилам, на основе обосновывающих документов и готовы будем его дофинансировать, то есть объекты станут для нас несколько дороже», — подтвердил Виктор Томенко.

«Нам придётся всем поработать — государственным заказчикам, профильному министерству, краевой экспертизе. Мы все к этому готовы и понимаем, насколько важно преодолеть сложившуюся ситуацию как на уровне региона, так и наших муниципалитетов. Для нас важно сохранить подрядчиков, абсолютное большинство из них работает добросовестно, эффективно и сдаёт объекты не просто хорошего качества, а раньше установленных сроков. В этом направлении мы будем работать. Думаю, что практические шаги сделаем уже через несколько дней», — сообщил Виктор Томенко в ходе общения с представителями стройиндустрии.