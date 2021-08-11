Житель Алтайского края попался с наркотиками, которые вёз под детским креслом

Мужчина работал закладчиком. С собой у него было более 500 граммов «синтетики» и около 40 граммов марихуаны.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что правоохранители на трассе остановили иномарку, за рулём которой был ранее судимый за угон житель Бийска 1990 года рождения. Сотрудники ГИБДД решили провести осмотр салона машины.

Под детским сиденьем полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения, а в рюкзачке, лежащем на заднем сиденье, свёртки с аналогичным содержимым, обмотанные изолентой.

Задержанный сообщил, что в пакете и свёртках находятся наркотики.

В ходе разбирательства мужчина признался, что работает закладчиком. Затем указал место, где незадолго до задержания оставил полимерный пакет с порошкообразным веществом. Всё изъятое правоохранители направили на исследование.

Эксперты заключили, что злоумышленник хранил и готовил к распространению более 500 граммов наркотиков синтетического происхождения и около 40 граммов марихуаны.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.